الجمعة 10 أكتوبر 2025
أخبار مصر

قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة اليوم

قطع المياه
قطع المياه

 أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى المريوطية، وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ١٠ /٢٠٢٥. 

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أرجعت سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٣٠٠ مم على خطي قائمين قطر ٣٠٠مم و٢٠٠ مم أمام شارع فريد السباعي، والمتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع. 

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

