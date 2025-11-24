جنات: نجاح ألبوم "ألوم على مين" شجعني على عمل أغاني جديدة

18 حجم الخط

قالت المطربة جنات أنها سعيدة للغاية بنجاح أحدث ألبوماتها الذي يحمل اسم “ألوم على مين”، والذي طرح منذ عدة أسابيع وحقق انتشارًا جيدًا عبر المنصات المختلفة.

وأضافت جنات، أن ذلك النجاح شجعها لعمل أغنيات جديدة، لذلك انتهت مؤخرًا من تصوير كليب جديد مع المطرب الحسن عادل والذي يحمل اسم “الليلة حلوة”، وهو من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع يوسف حسين.

وأوضحت جنات أنه من المفترض أن يطرح الكليب عبر موقع الفيديوهات يوتيوب يوم الخميس المقبل، وتتمنى أن يحقق النجاح المنشود.

ألبوم جنات بنفس الكلام

وكانت النجمة المغربية جنات كشفت عن سبب عدم نجاح ألبوم بنفس الكلام وقت طرحه في عام 2016، مؤكدة أن برغم عدم نجاح الألبوم وقت طرحه إلا أنه من أقوى الألبومات التي قدمتها

وفي تصريحات خاصة لـ "فيتو"، قالت جنات إن أغاني الألبوم نجحت بالفعل، لكن بعد فترة من طرحه، مشيرةً بشكل خاص إلى أغنية "خدت قرار" التي أصبحت حاليًا متصدرة "التريند".

وبررت جنات عدم نجاح الألبوم في وقته إلى "سوء الحظ" حيث تم إصداره قبل شهر رمضان مباشرة، مما أثر على الترويج له وانتشاره.

