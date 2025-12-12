إنتر ميامي يعلن تعاقده مع دي بول رسميا

18 حجم الخط

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، التعاقد مع رودريجو دي بول، بشكل رسمي ونهائي من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان دي بول، قد انضم إلى النادي الأمريكي، في شهر يوليو الماضي، على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادي الأمريكي شرائه نهائيا.

ووقع دي بول على عقد لمدة 3 مواسم قادمة، حتى يونيو 2029 مع نادي إنتر ميامي.

ويحصل نادي أتلتيكو مدريد، على 15 مليون يورو من نادي إنتر ميامي، مقابل بيع دي بول.

ورفض دي بول، تجديد عقده مع نادي أتلتيكو مدريد، حيث كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ليقرر الروخيبلانكوس بيعه والاستفادة منه.

وترك دي بول، البالغ من العمر 31 عامًا، بصمته بالفعل في ميامي، حيث ساهم في فوز الفريق بأول لقب له الدوري الأمريكي، حيث سجل هدفين وصنع أربعة أهداف في 26 مباراة في جميع المسابقات.

وانضم دي بول إلى أتلتيكو مدريد عام 2021 قادمًا من أودينيزي مقابل 36 مليون يورو، ولعب 187 مباراة، مسجلًا 14 هدفًا، ومقدمًا 24 تمريرة حاسمة خلال أربعة مواسم.

من ناحية أخرى، توج نادي إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه بالفوز على فانكوفر وايتكابس الكندي بنتيجة 3-1، مساء السبت الماضي، في المباراة النهائية.

ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج

وتفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الألماني المخضرم توماس مولر، نجم فانكوفر، ليمنح البرغوث الفريق ثالث ألقابه بعد درع الجماهير في 2023 وكأس الدوريات في 2024.

تقدم إنتر ميامي بطل المنطقة الشرقية بالولايات المتحدة بهدف ذاتي سجله إيدر كامبو بعد مرور ثماني دقائق، وأدرك فانكوفر بطل المنطقة الغربية التعادل بهدف علي أحمد في الدقيقة 60.

