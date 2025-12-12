هجومان خلال 37 ثانية، مشرعون أمريكيون يتهمون إسرائيل بالتستر على قتلة الصحفيين بلبنان

18 حجم الخط

أكد أربعة مشرعين أمريكيين، أمس الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تحاسب أحدا على الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في أكتوبر 2023 على مجموعة من الصحفيين في لبنان، مما أسفر عن مقتل صحفي من رويترز وإصابة آخرين.

وبحسب وكالة "رويترز"، اتهم السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيتر ويلتش، من ولاية فيرمونت التي ينتمي إليها أحد الصحفيين الذين أصيبوا في الهجوم، "إسرائيل" بعدم إجراء تحقيق جاد في الواقعة، قائلا إنه لم ير أي دليل على ذلك.

ولم يحدد ما هي التفاصيل التي طلبها من الحكومة الإسرائيلية، أو ما الذي حصل عليه، إن كان قد حصل على أي شيء.

هيومن رايتس ووتش ترصد الجريمة الإسرائيلية بحق الصحفيين في لبنان

في 13 أكتوبر 2023، أطلقت دبابة قذيفتين متتاليتين من "إسرائيل" بينما كان الصحفيون يصورون قصفا عبر الحدود. وأسفر الهجوم عن مقتل مصور "رويترز" التلفزيوني عصام العبدالله وإصابة مصورة وكالة "فرانس برس" كريستينا عاصي بجروح بالغة.

وفي مؤتمر صحفي نظمته جماعتان حقوقيتان، قال ويلتش إنه "لم يحصل على أي دليل مكتوب على إجراء تحقيق إسرائيلي في الهجوم، ولا أي دليل على أن المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا مع المصابين أو الشهود أو مطلقي النار أو أي من المحققين المستقلين".

السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيتر ويلتش

ووفق تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في موقعها الإلكتروني آنذاك، جرى توثيق استهداف الصحفيين من خلال شهود العيان، وأدلة الفيديو والصور التي أكدت أن الصحفيين كانوا بعيدين تماما عن الأعمال القتالية، وظلوا ثابتين في أماكن عملهم لمدة 75 دقيقة على الأقل قبل أن تصيبهم هجمتان متتاليتان، دون وجود أي هدف عسكري قرب موقع الصحفيين.

جرى تحليل 49 مقطع فيديو وصور الأقمار الصناعية تظهر تعمد استهداف الصحفيين

أجرت المنظمة –آنذاك- مقابلات مع سبعة شهود، بينهم ثلاثة من الصحفيين المصابين، وحللت 49 مقطع فيديو وعشرات الصور، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية؛ حيث تشير أدلة الفيديو، والتحليل الصوتي من قبل خبراء، وشهادات الشهود إلى أن المجموعة كان مرئية لكاميرات طائرة مسيّرة قريبة هي إسرائيلية على الأرجح، وضمن مجال الرؤية من خمسة أبراج مراقبة إسرائيلية، وأنه يرجّح أن المجموعة استُهدفت أثناء أداء عملها الصحفي بوحدة ذخيرة واحدة على الأقل من المدفع الرئيسي لدبابة من موقع عسكري إسرائيلي على بعد نحو 1.5 كيلومتر في الجنوب الشرقي.

"إسرائيل" شنت هجومين على الصحفيين خلال 37 ثانية فقط

وقال الصحفيون الذين قابلتهم المنظمة إن وحدة الذخيرة الأولى أصابت الصحفي في وكالة "رويترز" عصام عبد الله وجدارا إسمنتيا منخفضا، ما أدى إلى مقتله فورا، وإصابة المصورة الصحفية في وكالة "فرانس برس" كريستينا عاصي بجروح بالغة.

وبعد 37 ثانية، أدى هجوم آخر إلى تدمير سيارة تابعة لقناة "الجزيرة" واشتعال النيران فيها وجرح ستة صحفيين، وجميعهم كانوا يرتدون خوذات وسترات واقية زرقاء تكشف هويتهم الصحفية.

وحددت إفادات الشهود والتحليل الصوتي للفيديوهات التي أجراها فريقان من الخبراء الذين استشارتهم هيومن رايتس ووتش، بينهم منظمة "إيرشوت" غير الحكومية وخبير في الولايات المتحدة، وجود طائرة إسرائيلية مسيّرة بمروحة قبل الضربة الأولى حامت قرب موقع الصحفيين 11 مرة خلال الـ25 دقيقة التي سبقت الضربتين.

وخلص تحليل ثالث أجرته مجموعة بريطانية لخبراء الصوت إلى أن الصوت يتوافق مع صوت محرك كهربائي يدور حول موقع الصحفيين قبل الضربة الأولى، ويمكن أن يكون دليلا على وجود طائرة مسيّرة بمروحة.

الصحفيون كانوا على بعد 2 كيلو مترا من مناطق القتال

وفق 49 مقطع فيديو حللتها "هيومن رايتس ووتش" وحددت موقعها الجغرافي، وجد الباحثون أن الصحفيين كانوا على بعد كيلومتر إلى كيلومترين من المناطق التي أبلِغ عن الأعمال القتالية فيها. ولم يشر أي من الأدلة إلى وجود أي هدف عسكري قرب الصحفيين"، موضحة أن "الهجوم على الموقع استهدف الصحفيين بشكل مباشر، بضربتين متتاليتين خلال 37 ثانية".

وبحسب المنظمة، فإن "الصحفيين يستفيدون من حصانة المدنيين التي تعد من المبادئ الأساسية في القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، ولا يجوز أن يكونوا أهدافا للهجوم ما لم يشاركوا مباشرة في أعمال قتالية".

