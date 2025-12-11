الجمعة 12 ديسمبر 2025
رياضة

القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

منتخب مصر
منتخب مصر
 أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:
محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع:
محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط:
مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم:
مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

