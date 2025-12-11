انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية تستعد لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية في 55 دائرة بـ 13 محافظة

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعداد لانطلاق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والمقررة إقامتها الأسبوع المقبل في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

وتبدأ الهيئة تطبيق فترة الصمت الانتخابي يوم 14 ديسمبر، حيث يُحظر على المرشحين ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.

وتُجرى عملية الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، عبر البعثات الدبلوماسية، فيما يُدلي الناخبون داخل مصر بأصواتهم يومي 17 و18 ديسمبر في اللجان الفرعية بالمحافظات المشمولة بهذه المرحلة.

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع وبدء فرز الأصوات بالدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب .

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.