حبس 5 سنوات، عقوبة استخدام القوة أو العنف في الانتخابات

مع انطلاق انتخابات مجلس النواب في الثلاثين دائرة الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، صباح أمس في الداخل وتتواصل اليوم الخميس، يتساءل العقوبات التي حددها القانون، على الأشخاص الذين يلجأون للعنف أو يتشاجرون داخل اللجان الانتخابية أو في محيطها، وللإجابة عن هذا التساؤل، وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات رادعة لكل من يلجأ إلى القوة أو العنف داخل محيط اللجان أو ضد المرشحين أو الناخبين.

وبحسب المادة (58) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

ووفق المادة ٧١ من قانون مباشرة الحقوق السياسية تخول سلطة مأمور الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:

1 – رئيس وأعضاء اللجنة العليا.

2 – رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.(6)

3 – رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

4 – رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

5 – رئيس اللجنة الفرعية.

انتخابات مجلس النواب

الإنتخابات البرلمانية، وبحسب المادة (49) من القانون، تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية.

وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.

فإن أُجرى الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، يُحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلًا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.



وفي جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين، مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها.

مجلس النواب، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها، ثم يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.

ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا، على أن تُحفظ نسخ.

