المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في الهيروين المخدر بروض الفرج

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر بدائرة قسم شرطة روض الفرج، والحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنيه بتهمة حيازة ذخيرة.

المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في الهيروين المخدر

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة روض الفرج حاز كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز ذخيرة عبارة عن طلقة خرطوش بدون ترخيص، مما تستخدم على الأسلحة النارية.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات عبارة عن 62 لفافة تحتوي على مادة الهيروين المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات يبلغ وزنها 24 جراما.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية أن الطلقة المضبوطة بحوزة المتهم تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.

تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج معلومات تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة قسم شرطة روض الفرج مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الاجراءات نجحت قوة امنية في ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.