الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

"الإسكان": طرح محال ووحدات إدارية وصيدليات وقطع أراضٍ بنشاط مخابز للبيع بـ5 مدن جديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
18 حجم الخط

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح محال ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات وقطع أراضٍ بنشاط مخابز بـ5 مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني.

طرح محال تجارية بمدينة دمياط الجديدة

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز مدينة دمياط الجديدة، طرح 15 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين (۱۲ م٢: ۸۰م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (50م2: 63م2) بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 11 /1/ 2026.

وأشار جهاز مدينة العاشر من رمضان، في بيان له إلى أنه تم طرح 11 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٥م٢: ٤٦م٢) بالسوق التجارية بالقطعة رقم ١/٣ بمركز خدمات الحي الـ20 وقطع اراضٍ بنشاط مخابز بمراكز خدمات الأحياء أرقام (۲۰ و۲۱ و٢٤ ) بمساحات تتراوح بين ( ٤٩٤م٢ إلى ۷۷۸م2 ) بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 6/1/2026.

وأضاف جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، أنه تم طرح 3 محال تجارية بالمبني التجاري الإداري بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي "55 فدانا" بمساحات تتراوح بين (٣٣م2: ٦٧م٢) بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 14 /1/ 2026.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، عن طرح 10 محال بمساحات تتراوح بين ( ١٤م٢: 98م2) بمختلف مناطق المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 26 /1/ 2026. 

وأضاف جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم طرح عدد 8 محال وصيدلية بمساحات تتراوح بين (۲۱م ۲: ۱۰۲ م۲) و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة ٤٥.٥م٢ للوحدة بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 19 /1/ 2026.

وزارة الإسكان تطرح أراضي بنظام حق الانتفاع

بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليات وقطع الأراضي والوحدات بمقار أجهزة المدن، كما يمكن المعاينة على الطبيعة للطروحات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المزاد العلني جهاز مدينة دمياط الجديدة الاسكان الاجتماعي

مواد متعلقة

بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي بأنشطة تعليمية وتجارية

بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة المغرب وسوريا بربع نهائي كأس العرب

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

الحكومة توضح حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة

التشكيل المتوقع لمنتخبي سوريا والمغرب بكأس العرب

المتحدة تفتتح موسمًا موسيقيًا عالميًا لحفلات المتحف المصري الكبير (GEM Nights)

مصدر بالزمالك: النادي أنهى ترتيبات صرف مستحقات اللاعبين بالكامل

المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل بتهمة سرقة المواطنين في السلام

تجارة عين شمس تحتضن قمة أكاديمية حول الذكاء الاصطناعي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads