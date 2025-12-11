التجاري الدولي يعلن عن شهادة 3 سنوات بعائد ثابت 17.25

18 حجم الخط

أعلن البنك التجاري الدولي عن شهادة 3 سنوات بعائد ثابت 17.25%.

وجاءت تفاصيل الشهادة كالتالي:

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية تقديم الإنترنت البنكي خدمات إيقاف واستبدال البطاقات.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي، أن إيقاف خدمات واستبدال بطاقات متاح بالفعل ضمن مجموعة التحديثات الجديدة في خدمة الإنترنت البنكي للعملاء.

وشملت القائمة العديد من الخدمات الجديدة التي تم تحديثها بما يتناسب مع تطلعات عملاء البنك التجاري الدولي CIB.

وتوفر النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل ما يلي:

فتح الحسابات الجديدة لحظيًا

-اختيار أنظمة التقسيط لمدفوعات البطاقات الائتمانية

-دفع الفواتير

-ربط الشهادات والودائع

-التقديم على القروض وبطاقات الائتمان

- إمكانية شراء وبيع صناديق الاستثمار

كما تتيح المنصة أيضًا تحديث بيانات التواصل، وطلب إصدار دفاتر الشيكات، إلى جانب مجموعة من الوظائف المتقدمة الأخرى. وتنفرد المنصة الإلكترونية للبنك بتقديم خدمة "إدارة الحسابات للعملاء ذوي الصلة"، التي تُمكّن أولياء الأمور من إدارة حسابات ذويهم من القُصَّر بكل سهولة ويسر.

من جانب آخر يقدم البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، لعملائه العديد من الخدمات المتنوعة التي يحرص بها على إرضاء جمهور عريض من العملاء.

ولعل في مقدمة تلك الخدمات التي يحرص البنك التجاري الدولي CIB على تقديمها هي خدمات المدفوعات الإلكترونيـة اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

