محافظ الوادي الجديد يُشارك بفعاليات معرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بفعاليات افتتاح معرض “فوود أفريكا” للصناعات الغذائية في دورته التاسعة، والذي يعقد في الفترة ٣-٥ ديسمبر ٢٠٢٤ بمركز مصر للمعارض الدولية، ويعد أكثر معرض للأغذية في إفريقيا يحظى بمشاركة واسعة من الشركات المصرية والدولية من أكثر من ثلاثين دولة.

حيثُ شارك المحافظ كمتحدث بالجلسة الحوارية التي تناولت (مستقبل قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية - رؤية مصر ٢٠٣٠)، بحضور المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من المسؤولين والخبراء بهذا المجال.

وخلال كلمته، ألقى محافظ الوادي الجديد الضوء على جهود النهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة، كما عرض فرص الاستثمار وما وفرته الدولة من بنية تحتية لجذب الاستثمار الجاد، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة واعدة لزيادة الفرص الاستثمارية، وفتح أسواق تصديرية جديدة مع مختلف الدول.

دراسات "المخزون الجوفي"

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التقى وحنان مجدي نائب المحافظ، في وقت سابق، وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ للإعداد لتوقيع مشروع بحثي ممول من الهيئة، وتحالف من جامعات يابانية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وجامعة الوادي الجديد.

وتناول اللقاء مناقشة دراسة مخزون المياه الجوفية بالمحافظة ومصادر التغذية؛ لتحديد إجمالي المخزون ومدى الاستدامة للمشروعات التنموية القائمة، بالإضافة لدراسات الأراضي القابلة للاستصلاح والتوسع الزراعي، وتطبيق الأساليب الحديثة المناسبة بما يضمن استدامة موارد المياه والتربة.

وأكد الزملوط على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الدراسات بما يضمن توجيه المشروع لخدمة مناطق التنمية المقترحة ضمن الرؤى الاستراتيجية لمستقبل المحافظة، ومن المخطط البدء في المشروع خلال الفترة المقبلة تحت إشراف المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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