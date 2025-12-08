الإثنين 08 ديسمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين في السعودية

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
شهد سعر الذهب في السعودية حالة من الاستقرار خلال حركة تعاملات اليوم الاثنين، 8 ديسمبر 2025، على صعيد جميع الأعيرة. 

سعر الذهب في السعودية

وترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

507 ريالات للبيع.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

444 ريالًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

380 ريالا للبيع.

كشف المجلس العالمي للذهب عن توقعات جديدة حول أسعار الذهب في 2026، تشير إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% تأثرا بانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

فى سياق متصل رفعت بعض المؤسسات العالمية من توقعاتها للمعدن الأصفر في العام الجديد 2026.

توقعات أسعار الذهب عام 2026

رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب عام 2026 إلى 4450 دولارًا للأونصة بدلًا من 4000 دولار، لافتا إلى استقرار تدفقات المستثمرين واستمرار الطلب من البنوك المركزية.

ويتوقع البنك الآن نطاقًا بين 3950 و4950 دولارًا العام المقبل، مع كون الحد الأعلى أعلى بنحو 14% من السعر الحالي لعقد الذهب الآجل لشهر ديسمبر 2026 في بورصة كومكس.

توقعات أسعار الذهب تصل إلى 5000 دولار

 يُظهر استطلاع أجرته شركة جولدمان ساكس أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن المعدن النفيس سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5000 دولار بحلول نهاية عام 2026.

