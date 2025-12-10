الأربعاء 10 ديسمبر 2025
اقتصاد

جيروم باول: معدل التضخم ما زال مرتفعا والتوظيف يتباطأ

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن توقعات التضخم والتوظيف لم تتغير كثيرا عن الاجتماع الأخير في أكتوبر.

وأوضح باول، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، أن التضخم لا يزال مرتفعا إلى حد ما، وأن التوظيف في سوق العمل لا يزال منخفضًا ويواجه مخاطر هبوطية.

وأشار أيضا إلى أن الأنشطة في قطاع المساكن ما زالت ضعيفة، مؤكدا أن البيانات الأخيرة تشير إلى نمو معتدل للاقتصاد الأمريكي.

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في خطوة تعكس استمرار البنك في تيسير السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.

أوضح البنك أن ثلاثة من الأعضاء الـ12 صوتوا ضد القرار، بحيث رفض اثنان منهم مبدأ الخفض من أساسه، في حين طالب العضو الثالث بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال البنك في بيان اليوم إن التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من عامي 2026 و2027.

