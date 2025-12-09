الجنائية الدولية تقضي بسجن زعيم بميليشيا الجنجويد 20 عاما

18 حجم الخط

أصدرت الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بعقوبة مدتها 20 سنة على محمد علي عبد الرحمن أحد زعماء "الجنجويد"، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

السجن 20 عاما لقائد بميليشيا الجنجويد

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكما بالسجن 20 عاما على قائد بميليشيا الجنجويد لإدانته بارتكاب فظائع في إقليم دارفور بالسودان.

تهم علي كوشيب

وأدين علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاما.

من هو علي كوشيب

علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب"، أحد زعماء القبائل العربية في إقليم دارفور بغرب السودان.

وُلد عام 1957 في منطقة وادي صالح، وخدم في القوات المسلحة السودانية، ثم انضم إلى قوات الدفاع الشعبي وشرطة الاحتياطي المركزي.

كان أحد قادة "ميليشيا الجنجويد" أثناء الحرب ضد التمرد في دارفور بين عامي 2003 و2004. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في 27 أبريل 2007 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد سنوات من الملاحقة، سلّم كوشيب نفسه طوعا للمحكمة في يونيو 2020، وأدانته في أكتوبر 2025 بـ27 تهمة تتعلق بدوره في الهجمات التي استهدفت قبائل الفور والمساليت ومجتمعات غير عربية أخرى بدارفور.

المولد والنشأة

وُلد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "علي كوشيب"، عام 1957 في منطقة وادي صالح غرب إقليم دارفور، لكنه نشأ واستقر في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وتحديدا في منطقة تُعرف باسم "الخرطوم بالليل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.