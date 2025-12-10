الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اعتقال 15 فلسطينيا في حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة
حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، فيتو
18 حجم الخط

شنت قوات الإحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت 15 فلسطينيا في الخليل وجنين وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم.

أسماء الأسرى الفلسطنيين

في محافظة الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 مواطنين من بلدة بيت أمر، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط أجواء باردة وماطرة.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض بأن المعتقلين هم: محمد يوسف قوقاس اخليل ونجله أمير، ورضوان شفيق قوقاس اخليل ونجله مالك، ووليد محمد رضوان قوقاس ونجله محمد، بالإضافة إلى حكم أيمن فايق قوقاس، حيث اقتادتهم القوات إلى معسكر لجيش الإحتلال الإسرائيلي داخل مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل.

وفجّر الجنود الإسرائيليون الباب الرئيسي لمنزل المواطن محمود يوسف قوقاس الذي لم يكن متواجدا في منزله وقت الاقتحام، كما استولوا على كميات من المصاغ الذهبي الخاص بالعائلات خلال الحملة.

القوات الإسرائيلية فتشت عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل

وأشارت مصادر أمنية ومحلية إلى أن القوات الإسرائيلية فتشت عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل لعائلة ربعي واعتدت على أصحابها بالضرب، فيما نصبت حواجز عسكرية على مداخل المحافظة وبلداتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية.

أما في محافظة جنين فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنين من بلدتي عرابة وبير الباشا، هما الأسير المحرر محمد العارضة من عرابة، والأسير المحرر محمد غوادرة من بير الباشا، عقب مداهمة منازلهما، كما داهمت عدة منازل ومحال تجارية في البلدتين.

القوات الإسرائيلية تقتحم بلدات حبلة وكفر ثلث

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين في الثلاثينيات من عمرهما، هما: عبادة داود وهشام حمدان، بعد اقتحام المدينة من مدخلها الجنوبي والانتشار في حيي شريم وآل داود.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلية بلدات حبلة وكفر ثلث جنوب المحافظة، إضافة إلى بلدتي عزون وأماتين شرقا، وجابت آلياتها شوارع البلدات قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات.

وفي طولكرم، اعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير المحرر قسام رياض محمد بدير (36 عاما)، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب المدينة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، المواطن خليل عماد خليل العمور (30 عاما)، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

تأتي هذه الحملة في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، حيث تشن القوات الإسرائيلية اقتحامات واعتقالات يومية تطال مختلف المحافظات الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية الخليل وجنين القوات الاسرائيلية قوات الاحتلال الاسرائيلية جنوب الخليل أسماء الأسرى الفلسطنيين

مواد متعلقة

قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم الأمعري للاجئين وسط الضفة الغربية

سموتريتش: الضفة الغربية حزام الأمن لدولة إسرائيل

قوات الاحتلال تقتحم بلدتين في الضفة الغربية المحتلة

حماس: ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى تعزيز روح الصمود وتصعيد المقاومة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة رنتيس في الضفة الغربية

قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

الأكثر قراءة

انتخاب مصر للمرة الثانية على التوالي رئيسًا لمكتب المجلس الوزاري العربي للسياحة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

مجلس الوزراء: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة (فيديو)

محافظ القاهرة يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

عمره ما كان ناصري، ساويرس يكشف علاقة أحمد فؤاد نجم بـ جمال عبد الناصر

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads