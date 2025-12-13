في ذكراه، الأفضل شاهنشاه أعاد هندسة السلطة في الدولة الفاطمية

18 حجم الخط

يواكب اليوم من عام 1221 مولد واحد من أكثر رجالات الدولة الفاطمية تأثيرًا وإثارة للجدل، الأفضل ‏شاهنشاه ابن بدر الجمالي، الوزير القوي الذي حكم باسم ثلاثة من الخلفاء الفاطميين، المستنصر بالله، ‏المستعلي بالله، والآمر بأحكام الله، ولم يكن مجرد وزير، بل صانع نظام، ومهندس استقرار، وباني عهد ‏جديد تحول فيه منصب الوزارة إلى مركز القوة الحقيقي داخل الدولة.‏

قصة نشأة الأفضل شاهنشاه ‏

ولد الأفضل شاهنشاه في بيئة عسكرية إدارية معقدة؛ فوالده بدر الجمالي، الأرمني الأصل، كان قائدًا عسكريًا ‏استدعاه الخليفة المستنصر بالله لإنقاذ الدولة من فوضى الصراعات الداخلية، ونشأ الأفضل داخل أجواء ‏الحكم، وتشرب أبجديات الإدارة والضبط العسكري، فصار امتدادًا طبيعيًا لسلطة أبيه، قبل أن يتحول هو ‏نفسه إلى اليد العليا فوق الدولة.‏

مع وفاة بدر الجمالي، ورث الأفضل تركة ثقيلة، دولة تعاني من التفكك، وولايات شبه منفصلة، وجيش ‏منهَك بالخلافات، إلا أن الرجل نجح في فرض منظومة مركزية صارمة، وبدأ بإعادة تنظيم القاهرة سياسيًا ‏وعسكريًا، وحافظ في الوقت نفسه على صورة الخليفة لكنها صورة رمزية أكثر منها حاكمة فعلًا. ‏

وتشير مصادر تلك الحقبة إلى أن الأفضل كان صاحب اليد الطولى في تعيين المستعلي بالله بعد وفاة ‏المستنصر، ثم لعب الدور نفسه مع تولي الآمر بأحكام الله، في خطوة تعكس حجم النفوذ الذي بلغه منصب ‏الوزارة لأول مرة في تاريخ الفاطميين.‏

كواليس عهد الأفضل شاهنشاه وقصة اغتياله ‏

شهد عصره مواجهات مع الصليبيين في الشام، أبرزها معركة أصبهان وجولات الساحل، ومحاولات ‏لإعادة تمركز النفوذ الفاطمي أمام تمدد القوى الإقليمية، لكنه في الوقت ذاته واجه صدامات داخلية مع ‏خصومه من رجال القصر والدعوة الإسماعيلية، إذ اعتبره البعض متفردًا بالسلطة ومتجاوزًا حدود الوزير ‏التقليدي.‏

وانتهت مسيرة الأفضل بشكل درامي حين اغتيل في بدايات القرن الثاني عشر، في واقعة ارتبطت بحسب ‏أغلب المصادر بحسابات سياسية داخل البلاط، فوفاته لم تكن مجرد رحيل وزير، بل لحظة مفصلية فقدت ‏فيها الدولة الفاطمية آخر رجال المركز القوي، لتدخل بعدها مرحلة الاضطراب الكبير الذي مهّد لانهيارها ‏في القرن التالي.‏

ويبقى الأفضل شاهنشاه شخصية محورية لفهم التحولات الفاطمية؛ رجلًا جمع بين صلابة العسكري ودهاء ‏السياسي، وأعاد صياغة معادلة السلطة داخل القصر، حتى لو دفع حياته ثمنًا لهذا النفوذ.‏

