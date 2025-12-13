في ذكراه، الأفضل شاهنشاه أعاد هندسة السلطة في الدولة الفاطمية
يواكب اليوم من عام 1221 مولد واحد من أكثر رجالات الدولة الفاطمية تأثيرًا وإثارة للجدل، الأفضل شاهنشاه ابن بدر الجمالي، الوزير القوي الذي حكم باسم ثلاثة من الخلفاء الفاطميين، المستنصر بالله، المستعلي بالله، والآمر بأحكام الله، ولم يكن مجرد وزير، بل صانع نظام، ومهندس استقرار، وباني عهد جديد تحول فيه منصب الوزارة إلى مركز القوة الحقيقي داخل الدولة.
قصة نشأة الأفضل شاهنشاه
ولد الأفضل شاهنشاه في بيئة عسكرية إدارية معقدة؛ فوالده بدر الجمالي، الأرمني الأصل، كان قائدًا عسكريًا استدعاه الخليفة المستنصر بالله لإنقاذ الدولة من فوضى الصراعات الداخلية، ونشأ الأفضل داخل أجواء الحكم، وتشرب أبجديات الإدارة والضبط العسكري، فصار امتدادًا طبيعيًا لسلطة أبيه، قبل أن يتحول هو نفسه إلى اليد العليا فوق الدولة.
مع وفاة بدر الجمالي، ورث الأفضل تركة ثقيلة، دولة تعاني من التفكك، وولايات شبه منفصلة، وجيش منهَك بالخلافات، إلا أن الرجل نجح في فرض منظومة مركزية صارمة، وبدأ بإعادة تنظيم القاهرة سياسيًا وعسكريًا، وحافظ في الوقت نفسه على صورة الخليفة لكنها صورة رمزية أكثر منها حاكمة فعلًا.
وتشير مصادر تلك الحقبة إلى أن الأفضل كان صاحب اليد الطولى في تعيين المستعلي بالله بعد وفاة المستنصر، ثم لعب الدور نفسه مع تولي الآمر بأحكام الله، في خطوة تعكس حجم النفوذ الذي بلغه منصب الوزارة لأول مرة في تاريخ الفاطميين.
كواليس عهد الأفضل شاهنشاه وقصة اغتياله
شهد عصره مواجهات مع الصليبيين في الشام، أبرزها معركة أصبهان وجولات الساحل، ومحاولات لإعادة تمركز النفوذ الفاطمي أمام تمدد القوى الإقليمية، لكنه في الوقت ذاته واجه صدامات داخلية مع خصومه من رجال القصر والدعوة الإسماعيلية، إذ اعتبره البعض متفردًا بالسلطة ومتجاوزًا حدود الوزير التقليدي.
وانتهت مسيرة الأفضل بشكل درامي حين اغتيل في بدايات القرن الثاني عشر، في واقعة ارتبطت بحسب أغلب المصادر بحسابات سياسية داخل البلاط، فوفاته لم تكن مجرد رحيل وزير، بل لحظة مفصلية فقدت فيها الدولة الفاطمية آخر رجال المركز القوي، لتدخل بعدها مرحلة الاضطراب الكبير الذي مهّد لانهيارها في القرن التالي.
ويبقى الأفضل شاهنشاه شخصية محورية لفهم التحولات الفاطمية؛ رجلًا جمع بين صلابة العسكري ودهاء السياسي، وأعاد صياغة معادلة السلطة داخل القصر، حتى لو دفع حياته ثمنًا لهذا النفوذ.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا