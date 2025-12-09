زي النهارده، معركة عسكرية كبرى لوقف الزحف الفاطمي على مصر

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم التاسع من ديسمبر عام ٩١٤ كانت مصر ساحة لواحدة من أبرز المحطات في الصراع بين الخلافة العباسية والدولة الفاطمية، وذلك بدخول القائد العباسي ذكا الأعور مصر على رأس قوة عسكرية كبيرة أُرسلت بأمر من الخليفة المقتدر بالله للتصدي للتوسع الفاطمي القادم من شمال أفريقيا.

كيف دخل ذكا الأعور مصر ؟

بحسب عدد من المصادر التاريخية، من بينها كتب الطبري وابن الأثير، جاء تحرك ذكا الأعور بعد أن تمكنت القوات الفاطمية، بقيادة أبي عبد الله الشيعي ثم القائم بأمر الله لاحقًا، من إحكام سيطرتها على أجزاء واسعة من المغرب، قبل أن تبدأ محاولاتها للعبور شرقًا نحو مصر باعتبارها المفتاح السياسي والعسكري للتقدم داخل أراضي الخلافة.

ودخلت قوات الأعور إلى الدلتا وتمكنت في البداية من إبعاد القوات الفاطمية التي كانت قد تسللت إلى تخوم مصر الغربية، في محاولة لتأمين البلاد وإعادة تثبيت النفوذ العباسي فيها خلال تلك المرحلة التي عرفت بتعدد محاولات الفاطميين لفتح مصر والسيطرة عليها.

مصير الصراع بين العباسيين والفاطميين

وتشير الروايات إلى أن الحملة العباسية حققت هدفها المباشر بعرقلة التوسع الفاطمي في تلك السنة، إلا أنها لم تنهِ الصراع بين الطرفين، إذ استمرت المواجهات على مدى عقود لاحقة إلى أن تمكن الفاطميون من دخول مصر عام ٩٦٩ تحت قيادة جوهر الصقلي، مؤسسين بذلك دولتهم التي امتدت لنحو قرنين ونصف.

ويذكر أن حملة ذكا الأعور جاءت ضمن سلسلة من التحركات العسكرية التي حاولت الخلافة العباسية من خلالها الحفاظ على نفوذها في مناطق الأطراف، في وقت واجهت فيه ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة.

وبذلك تبقى ذكرى هذا اليوم جزءًا من السياق الأوسع لصراع استراتيجي طويل بين مشروعين سياسيين كبيرين، كان المسرح المصري أحد أبرز ساحاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.