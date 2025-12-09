الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

زي النهارده، معركة عسكرية كبرى لوقف الزحف الفاطمي على مصر

الزحف الفاطمي على
الزحف الفاطمي على مصر، فيتو
18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم التاسع من ديسمبر عام ٩١٤ كانت مصر ساحة لواحدة من أبرز المحطات في الصراع بين الخلافة العباسية والدولة الفاطمية، وذلك بدخول القائد العباسي ذكا الأعور مصر على رأس قوة عسكرية كبيرة أُرسلت بأمر من الخليفة المقتدر بالله للتصدي للتوسع الفاطمي القادم من شمال أفريقيا.

كيف دخل ذكا الأعور مصر ؟

بحسب عدد من المصادر التاريخية، من بينها كتب الطبري وابن الأثير، جاء تحرك ذكا الأعور بعد أن تمكنت القوات الفاطمية، بقيادة أبي عبد الله الشيعي ثم القائم بأمر الله لاحقًا، من إحكام سيطرتها على أجزاء واسعة من المغرب، قبل أن تبدأ محاولاتها للعبور شرقًا نحو مصر باعتبارها المفتاح السياسي والعسكري للتقدم داخل أراضي الخلافة.

ودخلت قوات الأعور إلى الدلتا وتمكنت في البداية من إبعاد القوات الفاطمية التي كانت قد تسللت إلى تخوم مصر الغربية، في محاولة لتأمين البلاد وإعادة تثبيت النفوذ العباسي فيها خلال تلك المرحلة التي عرفت بتعدد محاولات الفاطميين لفتح مصر والسيطرة عليها.

مصير الصراع بين العباسيين والفاطميين

وتشير الروايات إلى أن الحملة العباسية حققت هدفها المباشر بعرقلة التوسع الفاطمي في تلك السنة، إلا أنها لم تنهِ الصراع بين الطرفين، إذ استمرت المواجهات على مدى عقود لاحقة إلى أن تمكن الفاطميون من دخول مصر عام ٩٦٩ تحت قيادة جوهر الصقلي، مؤسسين بذلك دولتهم التي امتدت لنحو قرنين ونصف.

ويذكر أن حملة ذكا الأعور جاءت ضمن سلسلة من التحركات العسكرية التي حاولت الخلافة العباسية من خلالها الحفاظ على نفوذها في مناطق الأطراف، في وقت واجهت فيه ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة.

وبذلك تبقى ذكرى هذا اليوم جزءًا من السياق الأوسع لصراع استراتيجي طويل بين مشروعين سياسيين كبيرين، كان المسرح المصري أحد أبرز ساحاته.

الخلافة العباسية القوات الفاطمية الفاطميين الحملة العباسية الدولة الفاطمية

