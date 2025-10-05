الأحد 05 أكتوبر 2025
خارج الحدود

حريق هائل بـ "مستشفى العرب" في حضرموت باليمن (فيديو)

حريق هائل بـ مستشفى
حريق هائل بـ "مستشفى العرب"، فيتو

نشب حريق هائل، ليل السبت، في مرافق وطبقات "مستشفى العرب"، أحد أبرز المرافق الطبية في مدينة المكلا بمركز محافظة حضرموت، جنوبي اليمن.

وسادت حالة من الهلع بين المرضى والكوادر الطبية، دون تسجيل ضحايا جراء الحريق، في الوقت الذي هرعت فيه قوات الدفاع المدني للتعامل السريع مع ألسنة اللهب المتصاعدة.

ونشب الحريق في مبنى كلية طب الأسنان أولا قبل، انتقاله لمستشفى العرب التخصصي، جنوبي المكلا.


وذكرت المصادر أن الازدحام المروري في الطريق المؤدية إلى المستشفى، حال دون وصول عربات الإطفاء التابعة للدفاع المدني على وجه السرعة، قبل تمدد ألسنة اللهب.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ في الدفاع المدني وصلت إلى الموقع سيرًا على الأقدام، وتمكنت مع القوات الأمنية وجهود المواطنين، من نقل المرضى إلى المستشفيات القريبة حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت المصادر أن مستشفيات المكلا الأخرى، رفعت جاهزيتها لاستقبال جميع الحالات، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق بشكل كلي في مبنى كلية طب الأسنان، وأحد مرافق المستشفى، دون تسجيل أي خسائر بشرية.


وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لبحث أسباب الحريق، في حين ستصدر إدارة الجامعة الأهلية والمستشفى التخصصي، بيانًا لاحقًا حول تفاصيل الخسائر المادية جراء الحادث.
 

