رامي وبيومي بيجو ضيوف برنامج سعد الصغير

يحل اليوم الأربعاء وغدا الخميس كل من المطرب رامي وبيومي بيجو ضيوف على برنامج “سعد مولعها نار” الذى يقدمه الفنان سعد الصغير، والذى يذاع على قناة الشمس في العاشرة مساءا، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

وقال سعد الصغير مؤخرا:" الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته"، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث تعاقد مؤخرا على مسلسل فرصة عمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

