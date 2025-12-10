الأربعاء 10 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مفوض الأمم المتحدة: العمل على تقصي الحقائق في غزة

مفوض الأمم المتحدة
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، فيتو
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يتم العمل على تقصي الحقائق لما يحدث في غزة، مشددا على ضرورة ضمان حماية المدنيين في القطاع.

إسرائيل تشن هجمات مكثفة وراء الخط الأصفر

وأضاف وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تشن هجمات مكثفة وراء الخط الأصفر وتنتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

كما شدد على ضرورة العمل على تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق سلام مستدام، مؤكدا أن أي جهود سياسية أو إنسانية لن تحقق نتائج دائمة ما لم تُصان حقوق المدنيين ويتم احترام القانون الدولي الإنساني.

اتساع نطاق الصراع والجرائم في الفاشر

وفيما يخص الأوضاع في السودان، حذر المسؤول الأممي من اتساع نطاق الصراع والجرائم في الفاشر وامتداده إلى كردفان.

كما حذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان.

 فرض عقوبات جديدة ومشددة تستهدف قوات الدعم السريع

وعلى الجانب الأخر أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة ومشددة تستهدف قوات الدعم السريع ومصادر تمويلها الخارجي، في إطار تحرك دولي متصاعد للضغط على الأطراف المتورطة في تصعيد الصراع السوداني.

 وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أمريكية تهدف إلى وقف الفظائع المروعة التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب.

واشنطن ستواصل استخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي للضغط على الأطراف المنخرطة في الصراع

وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن ستواصل استخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي للضغط على الأطراف المنخرطة في الصراع، مؤكدة أنها تعمل مع دول المنطقة لدفع عملية إنهاء الانتهاكات المتواصلة. ووصف البيان الوضع في السودان بأنه يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا، مع تزايد أعداد الضحايا ونزوح الملايين.

