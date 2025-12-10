حزب المؤتمر عن انتخابات النواب 2025: رصدنا مخالفات خارج نطاق لجان الاقتراع بالجيزة

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، بدأت غرفة العمليات المركزية أعمالها فى تمام الساعة 9 صباحا، وتابعت الغرفة سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لبدء فتح اللجان الفرعية داخل الدوائر الثلاثين التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها وأعادت الانتخابات بها.

انتخابات مجلس النواب

وتابعت الغرفة اليوم 7 محافظات تضم 10 دوائر انتخابية يخوض فيها مرشحو حزب المؤتمر المنافسة، حيث جرت الأعمال في الساعات الأولى وسط أجواء من الهدوء والانضباط ووجود تنظيمي جيد خارج وداخل مقار اللجان.

وخلال المتابعة رصدت الغرفة بعض المخالفات خارج نطاق لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة، والمتعلقة بمحاولات توجيه الناخبين، وتم على الفور التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعاملت مع الواقعة واتخذت إجراءاتها القانونية الفورية.

ويناشد رئيس غرفة العمليات المواطنين في جميع الدوائر الثلاثين بالنزول والمشاركة الفاعلة والإدلاء بأصواتهم لمن يرونه جديرًا بتمثيلهم تحت قبة البرلمان، تأكيدًا على ممارسة الحق الدستوري وترسيخًا لثوابت الديمقراطية.

