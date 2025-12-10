غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع التصويت بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب

18 حجم الخط

بدأت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، صباح اليوم، في متابعة سير عملية تصويت المصريين في الداخل ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والخاصة بالدوائر الثلاثين التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات بها.

متابعة انتخابات مجلس النواب

وشهدت الغرفة حضورًا لعدد من نواب الحزب وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب كوادر وشباب الأمانة المركزية، في إطار منظومة متابعة تعمل على مدار الساعة لضمان وصول المعلومات بدقة وسرعة، عبر غرف العمليات الفرعية وأمانات الحزب بالمحافظات التي يجرى بها الاقتراع.

متابعة تصويت الناخبين في الدوائر الملغاة

وترصد فرق المتابعة الميدانية والمندوبون المنتشرون داخل لجان الاقتراع حركة التصويت أولًا بأول، مع رفع تقارير لحظية بشأن مستوى التنظيم داخل اللجان وسير العملية الانتخابية دون معوقات.

تقديم الدعم الفني واللوجستي لجميع فرق المتابعة في انتخابات مجلس النواب

كما يواصل حزب الشعب الجمهوري، من خلال غرفة عملياته، تقديم الدعم الفني واللوجستي لجميع فرق المتابعة، بما يتيح معالجة أي ملاحظات فور ظهورها.

إنجاز عملية انتخابية شفافة ومنضبطة تعبر عن الإرادة الحقيقية

من جانبه، أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن حزب الشعب الجمهوري يتعامل مع هذا الاستحقاق الوطني بمنهجية دقيقة ومسؤولية كاملة، بما يعكس حرص الحزب على الإسهام في إنجاز عملية انتخابية شفافة ومنضبطة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

وعي الناخبين في اختيار خير من يمثلهم بمجلس النواب

وجدد الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري تأكيده على ثقة الحزب في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية، داعيًا الناخبين في الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات بها إلى ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

