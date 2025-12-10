انفراجة في الأسواق.. التضخم الشهري يسجل تراجعا لأول مرة بفضل الخضراوات واللحوم.. وقطاع النقل والمواصلات يغرد خارج السرب ويسجل أعلى ارتفاع شهري بـ 7.1%

18 حجم الخط

في مؤشر إيجابي يعكس هدوءا نسبيا في حركة الأسواق، كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال شهر نوفمبر 2025، مسجلا انخفاضا شهريًا قدره (-0.2%)، حيث جاء هذا الانخفاض مدفوعا بشكل رئيسي بتراجع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مجموعة الخضروات التي فقدت نحو 15.8% من أسعارها، إلى جانب انخفاضات متفاوتة في أسعار اللحوم والدواجن والألبان.

ورغم هذا التراجع العام الذي وضع معدل التضخم السنوي عند مستوى 10%، إلا أن التقرير أظهر تباينا واضحا في القطاعات، فبينما تراجعت تكلفة سلة الغذاء، واصلت قطاعات خدمية أخرى رحلة الصعود، حيث قفزت تكاليف النقل والمواصلات والخدمات المرتبطة بالمسكن والكهرباء، مما يشير إلى إعادة تشكيل لخريطة إنفاق الأسرة المصرية خلال الشهر الماضي.



تراجع التضخم في مصر

وأرجع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة(-15.8%)،مجموعة الحبوب والخبز بنسبة(-0.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-0.4%).



وأضاف الجهاز، أن هذا يأتي بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)،، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2)،مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.6%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.0%) لشهر نوفمبر 2025 مقابل (10.1%) لشهر أكتوبر 2025.



أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر نوفمبر 2025 مقارنة بشهـر أكتوبر 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة مجموعة الخضروات بنسبة (-15.8%)، الحبوب والخبز بنسبة (-0.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)،مجموعة الأسماك والمأكولات البحريـة بنسبة (-0.8%)، مجموعــة الألبــان والجبن والبيـض بنسـبة (-1.2%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).



سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.1%).



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (2.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.0%).



سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (7.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.3%).



سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.4%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).



سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.6%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعــًا قـدره (0.8%) بسبب ارتفـاع أسعـار مجموعـة العنـايـة الشخصيـة بنسـبة (1.4%)، مجموعـة أمتعة شخصـية بنـسبة (-0.4%).

ثانيًا: التغيــر السنوى (شهــر نوفمبر 2025 مقارنة بشهـر نوفمبر 2024):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره (-0.05%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-16.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.1%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (33.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخـرى بنسبة (5.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصـائـر الطبيعـية بنسـبة (11.0%)

2- سجل قسم المشروبات الكحوليـة والدخـان ارتفاعًا قدره (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.1%)، مجموعة الدخان بنســبة (18.0%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (14.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (11.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.3%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (17.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (9.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (20.7%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (21.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (15.3%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (31.1%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (11.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (17.5%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (9.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (9.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (11.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (7.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (9.4%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (11.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (10.0%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (27.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (36.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.5%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (21.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (21.2%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (10.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (8.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (21.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (13.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (12.3%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (12.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (12.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.5%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (25.3%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (4.1%).

