روبرت باتينسون يكشف تفاصيل عرض جينفر لورانس مشاركته في فيلم ‘DIE MY LOVE’

18 حجم الخط

تذكر الممثل روبرت باتينسون، كيف عرضت عليه الممثلة جينيفر لورانس، دوره في فيلم ‘DIE MY LOVE’".

وقال روبرت في تصريحات صحفية: "كنت أتحدث معها عن أمر آخر، فقالت: "بالمناسبة، هل ترغب في لعب دور زوجي في فيلم لين رامزي هذا؟" فقلتُ: "ماذا؟ لماذا؟" لأنه لم يكن حتى ضمن خياراتي.. كانت محادثة غريبة، وكنتُ في وضع غريب جدًا في حياتي آنذاك، وبالطبع وافقت علي الفور، وأخذت أفكر: "لماذا لا توجد وظائف رائعة؟" إنها ممثلة رائعة، والعمل معها ممتع للغاية".

جينيفر لورانس تتألق في العرض العالمي لفيلم Die My Love

وأقيم مؤخرا، العرض العالمي لفيلم Die My Love، المقرر عرضه رسميا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

وتألقت بطلة الفيلم جينيفر لورانس، بفستان أسود بسيط، أظهر أناقتها وجمالها الطبيعي.

عرض فيلم Die My Love في مهرجان كان

وعرض فيلم Die My Love، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة ٧٨، لمهرجان كان السينمائي الدولي، التي أقيمت في مايو الماضي.

وتحدث كل من: جينيفر لورنس وروبرت باتينسون، بطلي فيلم Die My Love، عن كواليس العمل والتصوير.

وقال روبرت باتينسون في مؤتمر الفيلم في مهرجان كان عن شريكته جينفر: "عندما تتعامل مع شريكة تعاني من أعراض ما بعد الولادة، أو أي نوع من الأمراض النفسية، فإن محاولة التعامل مع عزلتها، ومعرفة مكان قلبك ودورك في العلاقة أمرٌ بالغ الصعوبة.. خاصةً عندما تكون مجرد رجل، وليس متخصصًا في الصحة النفسية".

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

Die My Love، هو فيلم للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

فيلم Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

قصة فيلم Die My Love، تدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.