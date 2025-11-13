الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

روبرت باتينسون يكشف تفاصيل عرض جينفر لورانس مشاركته في فيلم ‘DIE MY LOVE’

مشهد من فيلم Die
مشهد من فيلم Die My Love، فيتو
18 حجم الخط

تذكر الممثل  روبرت باتينسون، كيف عرضت عليه الممثلة جينيفر لورانس، دوره في فيلم ‘DIE MY LOVE’".

وقال روبرت في تصريحات صحفية: "كنت أتحدث معها عن أمر آخر، فقالت: "بالمناسبة، هل ترغب في لعب دور زوجي في فيلم لين رامزي هذا؟" فقلتُ: "ماذا؟ لماذا؟" لأنه لم يكن حتى ضمن خياراتي.. كانت محادثة غريبة، وكنتُ في وضع غريب جدًا في حياتي آنذاك، وبالطبع وافقت علي الفور، وأخذت أفكر: "لماذا لا توجد وظائف رائعة؟" إنها ممثلة رائعة، والعمل معها ممتع للغاية".

جينيفر لورانس تتألق في العرض العالمي لفيلم Die My Love 

وأقيم مؤخرا، العرض العالمي لفيلم Die My Love، المقرر عرضه رسميا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

وتألقت بطلة الفيلم جينيفر لورانس، بفستان أسود بسيط، أظهر أناقتها وجمالها الطبيعي.

Image

عرض فيلم  Die My Love في مهرجان كان

وعرض فيلم Die My Love، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة ٧٨، لمهرجان كان السينمائي الدولي، التي أقيمت في مايو الماضي.

Image

وتحدث كل من: جينيفر لورنس وروبرت باتينسون، بطلي فيلم Die My Love، عن كواليس العمل والتصوير.

وقال روبرت باتينسون في مؤتمر الفيلم في مهرجان كان عن شريكته جينفر: "عندما تتعامل مع شريكة تعاني من أعراض ما بعد الولادة، أو أي نوع من الأمراض النفسية، فإن محاولة التعامل مع عزلتها، ومعرفة مكان قلبك ودورك في العلاقة أمرٌ بالغ الصعوبة.. خاصةً عندما تكون مجرد رجل، وليس متخصصًا في الصحة النفسية".

Image

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

  Die My Love، هو فيلم للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

 فيلم  Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي. 

Image

 قصة فيلم Die My Love، تدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الممثلة جينيفر لورانس جينيفر لورانس جينيفر لورانس كورتني كارداشيان حمل جينيفر لورانس

مواد متعلقة

جينيفر لورانس تهاجم كورتني كارداشيان أثناء خضوعها لاختبار كشف الكذب (فيديو)

جينيفر لورانس تتحدث عن انتقادها للعائلة الملكية في بريطانيا

الأكثر قراءة

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل عالم الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

أكبر داعمة للاحتلال الإسرائيلي تصاب بالصدمة، ممثلة ألمانية أرادت الانتماء لليهود فاكتشفت أنها نازية

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس ببنك الخرطوم المركزي

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

تفسير حلم العصافير في المنام وعلاقته بتحقيق أهداف وطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية