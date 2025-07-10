أول صورة رسمية من فيلم "Dune: Part 3"

نشر المخرج الشهير دينيس فيلنوف، أول صورة من فيلمه المنتظر "Dune: Part 3"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”.

ورصدت الصورة طبيعة المكان الذي يصور فيه فيلم "Dune: Part 3"، حيث يتم تصويره في صحراء شاسعة في مدينة بودابست، وهي أولى محطات تصوير الفيلم.

أعلن رسميا عن تغير عنوان الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune الشهيرة، والذي بدأ تصويره مؤخرا.

وأعلن مخرج سلسلة أفلام Dune، دينيس فيلنوف، أن تم تغيير اسم الجزء الثالث من Dune Messiah، إلى Dune: Part 3.

وأعلن المخرج الشهير دينيس فيلنوف، عن بدء تصوير فيلم "Dune: Messiah"، بعد وصول طاقم تصوير الفيلم إلى بودابست.

ووصل كل من تيموثي شالاميه، وزيندايا، وفلورنس بيو، وجيسون موموا، وخافيير بارديم، وجوش برولين، وريبيكا فيرجسون، وأنيا تايلور-جوي، وروبرت باتينسون، وناكوا-وولف موموا، وإيدا بروك، إلي بودابست لتصوير مشاهدهم في فيلم "Dune: Messiah".

روبرت باتينسون ينضم للجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune

وكشفت تقارير صحفية، أن الممثل الشهير روبرت باتينسون، انضم رسميا لطاقم عمل فيلم Dune: Messiah، والذي يعد الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dune الشهيرة.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الممثل روبرت باتينسون، سيجسد دور الشرير "سكيتال"، في فيلم Dune: Messiah.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم Dune: Messiah، في صالات السينما بتاريخ 16 ديسمبر 2026.

فيما كشف المخرج دينيس فيلنوف، عن تفاصيل جديدة حول الجزء الثالث من سلسلة أفلام DUNE.

وقال فيلنوف، إن أحداث الفيلم DUNE: MESSIAH، ستقع بعد 12 عامًا من أحداث الجزء الثاني، وأن القصة ستنهي بـ"رحلة بول أتريديس".

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