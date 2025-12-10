مع انطلاق انتخابات الداخل.. بولاق الدكرور الدائرة الأكثر سخونة وإثارة في الدوائر الملغاة بقرار الإدارية العليا

18 حجم الخط

مع انطلاق انتخابات الداخل، تتصدر دائرة بولاق الدكرور المشهد الانتخابي بوصفها إحدى أكثر الدوائر سخونة بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج 30 دائرة انتخابية وإعادتها للمنافسة من جديد.

وبينما تستعد الدوائر لخوض جولة انتخابية استثنائية، تبدو بولاق الدكرور في قلب المعركة باعتبارها واحدة من أكبر الدوائر من حيث الكتلة التصويتية وأكثرها تعقيدًا من حيث التنوع الاجتماعي والسكاني.

بولاق الدكرور.. كتلة انتخابية ضخمة تشعل المنافسة

وتُعد بولاق الدكرور من أعلى الدوائر كثافة سكانية في محافظة الجيزة ويترجم ذلك مباشرة إلى كتلة انتخابية ضخمة تعكس تنوعًا في التوجهات والانتماءات.

ويرى محللون سياسيون أن هذا التنوع يجعل الدائرة من أصعب الدوائر في التوقع سواء من ناحية اختيارات الناخبين أو من حيث قدرة المرشحين على بناء قواعد انتخابية صلبة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن التنافس في بولاق الدكرور سيكون محتدمًا على نحو غير مسبوق إذ يخوض 15 مرشحًا السباق للحصول على 3 مقاعد فقط ما يجعل معدل المنافسة من الأعلى على مستوى الـ 30 دائرة التي ستعاد انتخاباتها.

خريطة المرشحين بدائرة بولاق.. وجوه بارزة وتوجهات متعددة

تضم قائمة المرشحين مزيجًا لافتًا من النواب السابقين، والوجوه الجديدة، والمرشحين المدعومين من تكتلات شعبية ومحلية.

ويمثل ذلك تحديًا إضافيًا أمام كل مرشح، إذ يتطلب الوصول إلى الناخبين خطابًا انتخابيًا موجهًا وعملًا ميدانيًا منظمًا.

ويرى مراقبون أن قدرة المرشح على إدارة معركة الخدمات، والتواصل الفعال مع سكان المناطق العشوائية والمناطق ذات الكثافة العالية، ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد الفائزين النهائيين.

أبعاد سياسية واجتماعية تحكم مسار المنافسة

يشير خبراء إلى أن دائرة بولاق الدكرور تخضع عادةً لاعتبارات انتخابية معقدة، أبرزها: ثقل العائلات والعصبيات المحلية، وتأثير الحملات الميدانية والخدمات اليومية، والقدرة على الوصول إلى الناخبين في المناطق الشعبية، والتوازن بين الخطاب السياسي والاحتياجات المعيشية

ومع إعادة الانتخابات، باتت هذه الاعتبارات أكثر تأثيرًا، خاصة في ظل حالة الترقب التي يعيشها الناخبون بعد صدور قرار الإدارية العليا.

أبرز المرشحين المتنافسين في دائرة بولاق

ون أبرز المرشحين المتنافسين الدكتور حسام الدين المندوه يُعد من أبرز المرشحين بعد أن حصل على أكبر عدد أصوات حسب الحصر العددي غير الرسمي للدائرة، ومعه محمود هشام توشكى ومحمد إسماعيل وعلي خليفة

قرار الإدارية العليا يعيد رسم المشهد

أعاد قرار المحكمة، القاضي بإلغاء نتائج 30 دائرة، ترتيب الأوراق من جديد، إذ وجد المرشحون أنفسهم أمام سباق يبدأ من نقطة الصفر.

وقد منح القرار فرصة جديدة للمرشحين الذين خسروا الجولة الماضية بفوارق بسيطة، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام منافسة أشد شراسة، خصوصًا في دائرة بحجم بولاق الدكرور.

ويبدو أن المرشحين يدركون جيدًا أن هذه الجولة ستكون حاسمة، ليس فقط بسبب ارتفاع عدد المتنافسين، بل أيضًا لكون الدائرة تعد نموذجًا مصغرًا يعكس المزاج الانتخابي في المناطق الشعبية ذات الكثافة العالية.

