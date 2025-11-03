جماهير بولاق الدكرور ونجوم الفن والسياسة تبايع النائب محمد إسماعيل في مؤتمر حاشد.. “عهد جديد من الوفاء والانتماء”

شهدت دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة مساء اليوم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، أقامه النائب محمد إسماعيل، مرشح مجلس النواب، وسط حضور الآلاف من أبناء الدائرة الذين احتشدوا تعبيرًا عن دعمهم الكامل له وثقتهم في قدرته على تمثيلهم والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان.



شارك في المؤتمر عدد كبير من رموز الفكر والإعلام والفن والسياسة، من بينهم الشيخ أحمد الأدريسي رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، والفنان إيهاب توفيق، والفنان النوبي محمد أبوالشيخ ؛ والفنان سامح يسري، والفنان محمود الليثي ؛ والفنان طارق النهري، والفنان محمد عبدالمنعم، الذين أكدوا أن النائب محمد إسماعيل يمثل نموذجًا فريدًا في الأداء البرلماني الجاد والمسئول، وأنه استطاع خلال السنوات الماضية أن يكون صوت الناس الحقيقي، وصاحب المواقف الوطنية الثابتة.



وتخلل المؤتمر عرضا فنيا لأطفال بولاق الدكرور للاحتفاء بالمتحف المصري الكبير، لاقي استحسان المشاركين بالمؤتمر.



وفي كلمته أمام الجماهير، وجّه النائب محمد إسماعيل رسالة قوية قال فيها: "لن أسمح بأن تُنسى بولاق، ولن أترك حق أهلها، لأنني منهم ولهم، وسأبقى كما كنت دائمًا جنديًا في صف الوطن، أحمل هموم الناس وأدافع عن حقهم في حياة كريمة."



وأضاف قائلًا: "هذه الحشود ليست مجرد تأييد انتخابي، بل هي تجديد لعهد بيني وبينكم… عهد الوفاء والانتماء والعمل من أجل مصر."



واختُتم المؤتمر وسط هتافات جماهيرية مدوية، رفعت شعارات تؤكد الثقة في محمد إسماعيل، وتعلن دعم بولاق الدكرور الكامل له في معركته الانتخابية، في مشهد عكس عمق العلاقة بين المرشح وجماهيره، وإيمان الناس بقدرته على أن يكون صوتهم القوي في البرلمان القادم.

