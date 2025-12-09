الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حوادث

إرشادات مرورية وسيارات إغاثة لحماية المواطنين من حوادث الطرق بسبب الشبورة المائية

اجراءات احترازية
اجراءات احترازية لقائدي المركبات للحد من حوادث الطرق،فيتو
وضعت الإدارة العامة للمرور، تعليمات وارشادات مرورية علي الطرق، أمام قائدي المركبات للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق، فضلا عن نشر الخدمات المرورية وسيارات الاغاثة علي مختلف، الطرق الصحراوية والزراعية لحماية قائدي المركبات من الشبؤرة المائية والتقلبات الجوية.


 

نصائح المرور لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ

 

وتقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الامطار وتمثلت هذه النصائح في:

 السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

  التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

  تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

 مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينًا أو يسارًا في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المحارور والميادين

خطة المرور لإنقاذ السيارات المتعطلة على الطرق و7 نصائح للحد من الحوادث أثناء سقوط الأمطار

ads