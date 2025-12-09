خطة المرور لإنقاذ السيارات المتعطلة على الطرق و7 نصائح للحد من الحوادث أثناء سقوط الأمطار

18 حجم الخط

تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ خطتها الأمنية على الطرق الزراعية والصحراوية والرئيسية الرابطة بين المحافظات، لتأمين قائدي المركبات في ظل الطقس السيئ وسقوط الأمطار للحد من حوادث الطرق وسرعة التعامل مع أي بلاغات خاصة بأعطال، السيارات.

خطة المرور للحد من حوادث الطرق لمواجهة الطقس السيئ

نشر عدد من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق بعد سقوط الأمطار على المحاور، ونشر فرق إنقاذ على الطرق ترافقها سيارات الإسعاف لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث.

كما أعلنت أرقام تلقي البلاغات ومنها الرقم 01221110000، فضلًا عن وضع لوحات إرشادية وإجراء تحويلات مرورية في الطرق التي تشهد زحامًا مروريًّا.

وفي ذات السياق تقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الامطار وتمثلت هذه النصائح في:

السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينًا أو يسارًا في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.



