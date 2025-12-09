الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خطة المرور لإنقاذ السيارات المتعطلة على الطرق و7 نصائح للحد من الحوادث أثناء سقوط الأمطار

سقوط الأمطار، فيتو
سقوط الأمطار، فيتو
18 حجم الخط

تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ خطتها الأمنية على الطرق الزراعية والصحراوية والرئيسية الرابطة بين المحافظات، لتأمين قائدي المركبات في ظل الطقس السيئ وسقوط الأمطار للحد من حوادث الطرق وسرعة التعامل مع أي بلاغات خاصة بأعطال، السيارات.

 

خطة المرور للحد من حوادث الطرق لمواجهة الطقس السيئ

نشر عدد من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق بعد سقوط الأمطار على المحاور، ونشر فرق إنقاذ على الطرق ترافقها سيارات الإسعاف  لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث.

 كما أعلنت أرقام تلقي البلاغات ومنها الرقم 01221110000، فضلًا عن وضع لوحات إرشادية وإجراء تحويلات مرورية في الطرق التي تشهد زحامًا مروريًّا.

 

وفي ذات السياق تقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الامطار وتمثلت هذه النصائح في:

 السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

  التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

  تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

 مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينًا أو يسارًا في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.
 

txt

دمياط ترتدي ثوب الحداد، 5 ضحايا في يوم واحد بسبب حوادث متفرقة (صور)

txt

طرق ضبط محرك سيارتك لتجنب حوادث الطرق والحفاظ على السلامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو تحويلات مرورية الادارة العامة للمرور حوادث الطرق

الأكثر قراءة

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية ليلا.. وطوارئ في المحافظة ورفع الاستعدادات (صور)

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع التين واليوسفي في سوق العبور

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خطة المرور لإنقاذ السيارات المتعطلة على الطرق و7 نصائح للحد من الحوادث أثناء سقوط الأمطار

10 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية والغزيرة اليوم

حفل إعلان الفائزين بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية بدورتها الـ 12

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads