الأربعاء 10 ديسمبر 2025
حوادث

حبس إخواني بتهمة محاولة إحياء الهيكل التنظيمي للإخوان

أمرت النيابة العامة بحبس أحد عناصر جماعة الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتمويل أنشطة جماعة إرهابية ومحاولة أحياء الهيكل التنظيمي لها 15 يومًا على ذمة التحقيق. 

 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم: الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة العامة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

