قبول استئناف النيابة وتجديد حبس 9 متهمين بتمويل الإرهاب

قررت محكمة الجنايات المختصة قبول استئناف النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، والتحريض على العنف وتمويل أنشطة الإرهاب، وقررت تجديد حبسهم  45 يوما علي ذمة التحقيق. 


كانت النيابة العامة  قد وجهت إلى المتهميْن اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

