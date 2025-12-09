ضبط بحوزتها 800 قرص ترامادول بمطار القاهرة، إخلاء سبيل "خليجية" وحبس زوجها 4 أيام

18 حجم الخط

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس زوج سيدة خليجية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبط 800 قرص ترامادول بحوزة زوجته بمطار القاهرة الدولي، بينما تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على السيدة خلال استعدادها للصعود إلى الطائرة، بعد العثور على الأقراص المخدرة مخبأة داخل علب مقويات وفيتامينات.

وكشفت التحقيقات أن الزوج هو من تورط في الواقعة وأرسل العلب إلى زوجته دون علمها بمحتواها واعترف الزوج أمام النيابة بأنه المسؤول عن إرسال الأقراص، مؤكدًا أن زوجته لم تكن تعلم شيئًا عنها.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الزوج، وإخلاء سبيل الزوجة لحين انتهاء التحقيقات.

ظروف وأسباب تخفيف عقوبة الإتجار في المخدرات

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

