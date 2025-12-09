غدا، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025

18 حجم الخط

يختتم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، غدا الأربعاء، اخر اجتماعات لجنة السياسة الفيدرالية خلال 2025، بإعلان القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة بعد اجتماع استمر على مدار يومي 9 و10 ديسمبر.

اجتماع الفيدرالي لحسم الفائدة

ويعقد الاجتماع وسط توقعات واسعة النطاق بحدوث ثالث خفض للفائدة هذا العام، وتصاعد الانقسام غير المسبوق بين صانعي السياسة النقدية حول الاتجاه المستقبلي.

توقعات بخفض أسعار الفائدة

تشير غالبية التوقعات في الأسواق المالية وتحليلات الخبراء إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ستقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% (ربع نقطة مئوية)، ليستقر النطاق المستهدف بين 3.5% إلى 3.75%.

وتقدر أدوات السوق مثل "FedWatch" من "CME Group" احتمالية حدوث هذا الخفض بنسبة تصل إلى 90%.

يشهد الاجتماع مستوى غير معتاد من الانقسام داخل لجنة السياسات المكونة من 19 عضوا، حيث يتوقع تسجيل 3 إلى 4 أصوات معارضة للقرار المتوقع، وهذا الانقسام يعكس تضارب القراءات للوضع الاقتصادي، تتمثل في مخاوف التضخم، وسوق العمل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجمات متكررة على رئيس الفيدرالي جيروم باول، واصفا إياه بأنه "ليس شخصًا ذكيا"، كما أكد ترامب أن سرعة خفض الفائدة ستكون اختبارا حاسما لاختياره القادم لرئاسة الفيدرالي عند انتهاء ولاية باول في مايو 2026.

أثار تعيين ترامب للمحافظ الجديد ستيفن ميران، الذي صوّت مرتين سابقا لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

غياب البيانات وتعافي النمو

يعقد الاجتماع في ظل تحديات غير عادية بسبب غياب البيانات الاقتصادية الرسمية، حيث أدى الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية إلى تأجيل نشر تقارير التوظيف والتضخم الرسمية لشهري أكتوبر ونوفمبر، وهذا يصعب عملية تقييم صحة الاقتصاد على صناع القرار.

وفي الوقت نفسه، تظهر التقديرات الأولية لأداء الاقتصاد الكلي بوادر تعافٍ في النمو، حيث رفع المحللون توقعات النمو لعام 2025 إلى 1.9%، كما تشير أحدث تقديرات نموذج "GDPNow" من بنك أتلانتا الفيدرالي إلى أن اقتصاد الربع الثالث نما بمعدل سنوي قوي بلغ 3.5%.

قرارات البنوك المركزية حول العالم

لا تقتصر أهمية قرار الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل إنه يحدد نبرة السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى حول العالم في أسابيع ديسمبر المتبقية.

ومن المقرر أن تعقد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعاتها النهائية لعام 2025 لاحقا هذا الشهر، حيث ستتأثر قراءاتها بموقف الفيدرالي الأمريكي.

سيصدر عن الاجتماع اليوم أيضا التقرير النهائي للتوقعات الاقتصادية للفيدرالي، والذي يتضمن توقعات الأعضاء للنمو والتضخم وأسعار الفائدة للسنوات المقبلة.

وفي سبتمبر الماضي، أشارت هذه التوقعات إلى احتمال حدوث خفض واحد فقط للفائدة في عام 2026، بعد ثلاثة تخفيضات متوقعة في 2025، ومن المنتظر أن تكون أي تعديلات على هذا التوقع محط أنظار المستثمرين، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية باول وتغير قيادة الفيدرالي المحتمل.

