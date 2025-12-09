تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار الأمريكية وسط ترقب لقرارات الفيدرالي

18 حجم الخط

شهدت صناديق أسواق النقد الأمريكية تدفقات ضخمة من الاستثمارات مؤخرا، في مؤشر على تحفظ المستثمرين وترقبهم لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

رغبة الأسواق في الحفاظ على السيولة

وتعكس هذه التحركات رغبة الأسواق في الحفاظ على السيولة وتقليل المخاطر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية والمالية الراهنة، مع استمرار التركيز على أداء الاقتصاد الأمريكي وأسواق المال.

وبحسب بيانات LSEG Lipper، وهي شركة متخصصة في تتبع وتحليل صناديق الاستثمار حول العالم وتتبعها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، شهدت صناديق السوق النقدية الأمريكية تدفقات ضخمة بلغت نحو 104.75 مليار دولار، مسجلة بذلك أكبر صافي شراء أسبوعي منذ الخامس من نوفمبر.

استمرار خروج الأموال من صناديق الأسهم متوسطة الحجم

في المقابل، شهدت صناديق الأسهم الأمريكية صافي تراجع بلغ 3.52 مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار خروج الأموال من صناديق الأسهم متوسطة الحجم للأسبوع السابع على التوالي بقيمة 494.92 مليون دولار، كما سجلت صناديق الأسهم الصغيرة والكبيرة صافي تصريف بلغ 1.18 مليار دولار و476 مليون دولار على التوالي.

ورغم ذلك، حافظت صناديق الأسهم القطاعية على شعبيتها للأسبوع الثاني على التوالي، مستقطبة صافي تدفقات بقيمة 510 ملايين دولار، مع تسجيل صناديق الصناعات والمعادن الثمينة تدفقات بقيمة 510 ملايين دولار و293 مليون دولار على التوالي.

تدفقات بقيمة 1.45 مليار دولار و737 مليون دولار على التوالي

أما صناديق السندات الأمريكية، فقد جذبت استثمارات ضعيفة نسبيا بلغت 314 مليون دولار، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ الأول من أكتوبر.

وأظهرت البيانات أن صناديق الديون قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الاستثماري وديون البلديات حققت تدفقات بقيمة 1.45 مليار دولار و737 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت صناديق الحكومة والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل صافي خروج بلغ 1.58 مليار دولار.

