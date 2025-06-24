الثلاثاء 24 يونيو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة 34 متهما في قضية "داعش الدقي" لـ ١٤ سبتمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، نظر جلسة محاكمة 34 متهما في القضية رقم 15657 لسنة 2024، جنايات الدقي، في القضية المعروفة بداعش الدقي، لجلسة 14 سبتمبر وذلك للاطلاع علي أوراق القضية.


مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي.


تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

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واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.

 

 

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