اقتصاد

68 شركة غذائية هندية تشارك في معرض فوود افريكا

68 شركة غذائية هندية
68 شركة غذائية هندية تشارك فى فوود افريكا
 تشارك “الهند” كضيف شرف فى  فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والمقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل، لهذا العام وذلك ضمن 14 جناح وطنى مشارك بالمعرض.

ويعد الجناح الهندى هو أكبر الأجنحة المشاركة باجمالى مساحة تتعدى الـ 1000متر مربع، كما تأتى هذه المشاركة فى اطار الاحتفال بالذكرى الـ70 لتدشين علاقات الصداقة المصرية الهندية المشتركة.

وتعكس المشاركة الهندية الواسعة فى دورة هذا العام من المعرض العلاقات المتميزة التى تربط مسئولى الدولتين والتى توجت بعقد الجولة الأولى للحوار الاستراتيجى بين البلدين خلال شهر اكتوبر الماضى بالعاصمة الهندية نيودلهى برئاسة وزيرا الخارجية بالبلدين، والتى جاءت كأحد مخرجات الشراكة الاستراتيجية التى تم تدشينها خلال زيارة نارنيدرا مودى رئيس الوزراء الهندى الى مصر خلال عام 2023.

واتفق الوزيران على اهمية الإعداد لعقد الدورة الثامنة للجنة المصرية الهندية المشتركة بالقاهرة والمتوقع عقدها خلال النصف الأول من العام المقبل، الى جانب تنظيم منتدى رجال أعمال على هامش أعمال اللجنة لدعم التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين.

 وسيشهد الجناح الهندى سيشهد مشاركة أكثر من 68 عارض من قطاعات غذائية مختلفة أهمها الأرز، التوابل، بذور السمسم ، المشروبات سريعة التحضير، بذور اليقطين، كما سيشهد الجناح عقد لقاءات للشركات الهندية مع كبار المشترين الدوليين خلال ايام المعرض، وكذا لقاءات عمل ثنائية مع اهم المستوردين من الشركات المصرية.

 كما أن هذه المشاركة الكبيرة من الجانب الهندى تأتى تأكيدًا للنجاح الكبير الذى حققه معرض فوود افريكا منذ انطلاقه ليصبح المعرض الأهم فى القارة الافريقية والمعنى بالصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، كما انه يؤكد الدور الرائد لمصر فى مجال المعارض الاقليمية والذى يجعلها المنصة التجارية الرئيسية للنفاذ للاسواق العربية والافريقية.

العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والهند

وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والهند تطورًا ملحوظًا، حيث تعد الهند من أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية الى الهند حوالى 624 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى ( يناير – أكتوبر ) من عام 2025  ، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند حوالى 2 مليار و777 مليون دولار، ليصل بذلك اجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو  3 مليار و401 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يصل الى 5 مليار دولار مع نهاية العام الجارى، كما يبلغ عدد الشركات الهندية المستثمرة فى السوق المصرى 55 شركة باستثمارات تتجاوز 3,75 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات منها الصناعة والكيماويات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
 

انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند

سفير الهند: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام

وسوف تنطلق فعاليات المعرض التجاري الدولي العاشر للأغذية والمشروبات "فوود افريكا"، خلال الفترة من 9 وحتى 12 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك برعاية من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل الى حوالى  1200 شركة تمثل 45 دولة الى جانب مشاركة 500 مشترى دولى يمثلون العديد من دول العالم من أوروبا  وامريكا والشرق الأقصى والدول العربية و50% منهم من قارة افريقيا.

