هجوم للدعم السريع يخلف عشرات القتلى في جنوب كردفان بالسودان

أسفر هجوم نفذته قوات الدعم السريع بمسيرة على بلدة كلوقي في ولاية جنوب كردفان في السودان عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، بحسب ما أفاد مسؤول محلي اليوم الأحد.

مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة كلوقي الإدارية عصام الدين السيد لفرانس برس في اتصال عبر ستارلينك: إن المسيرة قصفت ثلاث مرات، الأولى في روضة الأطفال ثم المستشفى وعادت للمرة الثالثة قصفت والناس يحاولون إنقاذ الأطفال.

وحملت قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، مسؤولية الهجوم.

مقتل أكثر من عشرة أطفال

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): إن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات، في حين قدرت وزارة الخارجية التابعة للجيش، عدد القتلى بحوالى 79 شخصا، بينهم 43 طفلا.

ومن الصعب التحقق من المعلومات الواردة من منطقة كردفان بشكل مستقل، بسبب القيود المفروضة على الوصول إليها وانعدام الأمن المستمر.

وقال شيلدون يت ممثل اليونيسف في السودان إن "قتل أطفال في مدرستهم انتهاك مروّع لحقوق الطفل"، وحث جميع الأطراف على وقف الهجمات والسماح بالوصول الإنساني.

وبعد سيطرتها على الفاشر، آخر معاقل الجيش في غرب السودان، في نهاية أكتوبر، نقلت قوات الدعم السريع هجومها شرقا، إلى منطقة كردفان الغنية بالنفط.

وأفادت الأمم المتحدة بأنّ أكثر من 40 ألف شخص نزحوا من المنطقة خلال الشهر الماضي.

تسببت الحرب في السودان بمقتل عشرات الآلاف

ويرى محللون أنّ هجوم الدعم السريع يهدف إلى كسر القوس الدفاعي للجيش حول وسط السودان والتمهيد لمحاولة استعادة المدن الكبرى، بما في ذلك الخرطوم، التي استعادها الجيش في الربيع.

ومنذ أبريل 2023، تسببت الحرب في السودان بمقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليونا وبـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، وفق الأمم المتحدة.

