تعرف على نسبة المساهمة في تمويل قرض المواشي بالبنك الزراعي

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي عن نسبة المساهمة في تمويلات تربية المواشي في فروع البنك للعملاء. وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن قرض المواشي يتم تسليم رؤوس مواش وليس نقديًا وتوجد نسبة مساهمة ٢٠٪ من جانب العميل للبنك تدفع مقدمًا.

وفي سياق متصل يستفسر العديد من عملاء البنك الزراعي المصري عن تفاصيل قرض المواشي الحلابة في فروع البنك.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن شروط المنح في القرض ما يلي:

أن يكون المتقدم مالك / مستأجر لحظيرة ويقدم ما يفيد ذلك.

مدة التمويل 5 سنوات من ضمنها فترة سماح 9 اشهر.

الفئة التسليفية للشراء للرأس الواحدة كحد اقصى 75,000 للمحلى المحسن و130,000 للمستورد

يتم إتاحة تمويل الثروة الحيوانية بحد ادنى 3 رؤوس وحد أقصى 15 رأس بدون رخصة

الفئة التسليفية للتغذية للرأس الواحدة 25,000 جم للمحلى و35,000 للمستورد.

يتم تحصين الرؤوس والتأمين عليها عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية فور وصولها إلي المزرعة.

سعر الفائدة 5% سنويًّا.

الأوراق المطلوبة.

عرض سعر من جانب المورد متضمن رقم حساب بنكى على أن يتم معاينة الرؤوس من جانب لجنة ثلاثية للتاكد من صلاحية الرؤوس.

(البنك يمول العميل بحد اقصى 80% من عرض السعر المقدم على أن يسدد العميل 20% كمساهمة فى المشروع ذاتيا).

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.

صورة من عقد التمليك أو عقد الإيجار الموثق بالشهر العقارى.

ويمكن تقديم طلب القرض من خلال أقرب فرع للحظيرة.

