%20 نسبة مساهمة عملاء البنك الزراعي لصرف قرض المواشي

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول النسبة التي يتحملها العميل لإتمام عملية تمويل قرض المواشي من البنك.

وحدد البنك الزراعي عدة شروط لإتمام عملية تمويل قرض المواشي لعل في مقدمتها تحمل العميل نسبة مساهمة 20% من القرض المقرر التمويل به للمشروع.

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن قيمة قرض الماشية وهل يتم منحه بشكل مادي نقدي لهؤلاء العملاء ام يتم تخصيص مواشي لهؤلاء العملات وفق مستندات وضوابط معينة.

وفي ذلك الإطار أكد البنك الزراعي أن قرض المواشي يتم تسليم رؤوس مواشي وليس نقدي ويلزم وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية لدي العميل.

ويقدم البنك الزراعي المصري برامج متنوعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية قرض تربية المواشي سواء فيما يتعلق ببرامج التربية والتسمين أو إنتاج الألبان بهدف دعم صغار المربين والمنتجين والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان

قرض البنك الزراعي لتربية المواشي

وقال البنك الزراعي المصري إن الفئات المستهدفة في عملية التمويل لقرض تربية المواشي هي..

الأفراد الطبيعيين من صغار المربين وشباب الخريجين وكذلك المزارع والشركات والجمعيات

مشيرا إلى أن الغرض من التمويل شراء رؤوس المواشي ( أبقار – جاموس ) محلي أو مستورد بغرض التربية أو التسمين والأعلاف والعلائق اللازمة لها.

مستندات قرض تربية المواشي

وحدد البنك الزراعي المصري المستندات المطلوبة للتمويل كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وللضامن سارية.

إيصال مرافق حديث.

سند الملكية / الإيجار لمقر المشروع

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة او ممن له حق التوقيع.

سجل تجاري والبطاقة الضريبية.

رخصة مزاولة النشاط.

نظام التمويل من البنك الزراعي لتربية المواشي

ويمنح البنك هذه التمويلات بسعر عائد 5% لشراء ( البتلو محلي – مستورد ) وفقًا لمبادرات البنك المركزي، بجانب القروض التي يتم منحها وفقًا لتسعير البنك، على أن تكون الفئات التسليفية بالنسبة للبتلو المحلي بحد أدنى 3 رؤوس ويحد أقصى 55 رأس وعلى فترة سداد تصل إلى عان.

وبالنسبة للشراء يتم الصرف على دفعه واحدة في حالة شراء حد أقصى 10 رؤوس، وفي حالة أكثر من 10 رؤوس يتم الصرف على دفعات على ألا تزيد قيمة الدفعة عن قيمة 10 رؤوس.

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