نديم إلياس: قطاع التغليف ركيزة أساسية لحماية المنتجات الغذائية

أكد المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، أن قطاع الطباعة والتغليف يمثل ركيزة أساسية لحماية المنتجات الغذائية والدوائية وكافة السلع المصرية، موضحًا أن التغليف لا يُعد صناعة منفصلة، بل جزء أصيل من سلاسل القيمة الإنتاجية وداعم مباشر للصناعات الأخرى.

وقال خلال كلمته في معرض فود أفريكا، إن سلامة الغذاء ترتبط بشكل وثيق بطريقة التعبئة والتغليف، ولذلك تعمل الغرفة على مطابقة جميع منتجات الطباعة والتغليف مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء، لضمان أن تكون المواد المستخدمة آمنة وملتزمة بالاشتراطات المعتمدة.

وأشار إلياس إلى أن الغرفة تسعى لضم المزيد من المصانع إلى ما يعرف بـ"القائمة البيضاء" لدى هيئة سلامة الغذاء، لرفع مستوى الالتزام والجودة داخل القطاع. كما تقوم الغرفة بتدريب الشركات للحصول على الشهادات الدولية المطلوبة، وتشجيعها على المشاركة في المعارض المحلية والدولية لتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية.

وأوضح أن هناك عوائق تواجه القطاع في دخول بعض الأسواق، وعلى رأسها السوق الأوروبية، خاصة في ظل اشتراطات جديدة تتعلق بالحد من قطع الغابات. لكنه كشف عن تطور إيجابي مهم يخص قطاع الصناعات الغذائية، حيث قررت أوروبا إعفاء مواد التغليف المستخدمة في هذا القطاع من شرط إثبات مصدر الورق المستخدم في تصنيع العبوات، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية.

وأضاف أن مصر تقترب من الدخول في مرحلة جديدة يمكن أن تصبح فيها قاعدة صناعية لتوريد منتجات التغليف إلى أوروبا، بفضل التطوير الجاري في البنية الصناعية ومعايير الجودة.

وأكد إلياس أن صادرات القطاع بلغت نحو 600 مليون دولار في عام 2020، بينما تجاوزت اليوم حاجز المليار دولار، مشيرًا إلى أن مواد التغليف تمثل ما بين 7% و10% من هذا الرقم، مع استهداف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10% خلال الفترة المقبلة.

