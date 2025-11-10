المجلس التصديري للجلود: دول الخليج حققت نقلات نوعية تفتح آفاق التكامل الاقتصادي

18 حجم الخط

أكد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تشهد تطورًا متواصلًا، مع توقعات بزيادة التعاون مع الكويت في مجالات التصنيع والزراعة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، لكنها تحتاج إلى إدارة أكثر فاعلية في تسويق هذه الفرص بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار في المنطقة.

وأشار سرج، في تصريحات على هامش منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الى أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى مصر كوجهة مهمة للاستثمار الصناعي والزراعي، بفضل الانفتاح الاقتصادي والسياسات الداعمة للاستثمار التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف سرج أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت نقلات نوعية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، ما يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية مع مصر لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل الاقتصادي.

كما أشار إلى أن التجارة الخارجية أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في ظل توسع التكتلات الدولية وتنامي العولمة، مؤكدًا أن التجارة السلعية بين مصر ودول الخليج تمثل أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي المشترك.

واختتم رئيس المجلس التصديري للجلود تصريحاته بالتأكيد على أن المؤتمر يجسد حرص الدولة المصرية على ترسيخ العلاقات مع الأشقاء الخليجيين، من خلال الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، وإطلاق شراكات جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري ومضاعفة الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

