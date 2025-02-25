هل تأثرت حصة مصر المائية بسبب سد النهضة؟ وزير الري يكشف عن كمية صادمة

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، مدى تأثر حصة مصر المائية من نهر النيل بسبب التصرفات الإثيوبية والتخزين وراء سد النهضة.



وبسؤاله هل تأثرت حصة مصر المائية؟ أكد وزير الري خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أي نقطة مياه يتم استقطاعها على النيل الأزرق خلال 5 مرات ملء للسد تخصم من حصتنا، والسنة الحالية حصتنا نقصت 60% من النيل الأزرق بسبب تخزين إثيوبيا 38 مليار متر مكعب، مخزون السد العالي يتأثر بالكميات التي يتم استقطاعها، لكن الفيضان العالي على مدار الـ3 سنوات لم يشعرنا بحجم الاستقطاع الكبير من حصتنا بالنيل الأزرق.

خطر كبير على مصر بسبب الجفاف والجفاف الممتد

وأوضح: "لو إثيوبيا كانت ملأت الكميات الكبيرة وراء السد الإثيوبي في وقت الجفاف كانت المشكلة ستكون كبيرة، وعلشان جاءت من عند ربنا إن الفيضان كان عالي جدًّا".

شرط عودة مصر للمفاوضات مع إثيوبيا

وأوضح: لنا شروط محددة في حال وافقنا على الدخول مجددًا قاعة المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، ولا يمكننا انتظار إعادة ملء السد الإثيوبي في فترات الجفاف التي قد تصل إلى 15 سنة.



تصرفات إثيوبية عشوائية وراء سد النهضة وخطر كبير على السودان

ولفت: مهندسو وزارة الري يبذلون جهود كبيرة على مدار اليوم للدرجة أنهم لا يذهبون للنوم بسبب التصرفات العشوائية في سد النهضة فأحيانًا يحجز كميات كبيرة بشكل مفاجئ وأحيانا يقوم بصرف كميات كبيرة، المشكلة الأكبر والأخطر على السودان من انهيار سد الروصيرص فقد ينهار في أي وقت بسبب قربه من السد الإثيوبي.

سد غير شرعي

وأكد: وفق القانون الدولي فإن السد الإثيوبي سد غير شرعي، ونعتمد على أنفسنا في الملف، ويجب أن تكون لنا سياسة للتعامل مع الملف في جميع حالاته ومؤسسات الدولة المصرية كلها مهتمة بالملف، وزارة الري ما هي إلا الذراع الفني، كل الجهات تطلع يوميًّا على الملف.

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