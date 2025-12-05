وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

18 حجم الخط

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاى كابومبو موادايامفيتا نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الوطنى بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا.

كما التقى وزير الدفاع نظيره بجمهورية الصومال الديمقراطية أحمد معلم فقى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء أودوا يوسف راجى قائد القوات المسلحة الصومالية.

جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى هامش فعاليات اليوم الختامى للمعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ).

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كذلك سبل تعزيز أوجه التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

عدد من الشركات العارضة

كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة باللواء سيرافين ندونج مبا نكارا رئيس أركان القوات المسلحة لدولة غينيا الاستوائية، وذلك بحضور اللواء كانديدو نوكوج إنغونى مشاما نائب وزير الدفاع الوطنى.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق موسى بارومو رئيس أركان الجيوش بدولة النيجر.

وتناولت اللقاءات بحث دعم علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة كافة الإجراءات الختامية للمعرض، أجرى وزير الدفاع والإنتاج الحربى جولة تفقدية لأجنحة المعرض ومر على عدد من الشركات العارضة، وأعرب عن تقديره للمشاركة الفعالة وكافة الإجراءات التنظيمية التى ساهمت فى ظهور هذه النسخة بالمستوى المتميز والذى حظى بإهتمام دولى واسع على مدار فعالياته.

كما أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة جولة تفقدية على عدد من الأجنحة بالمعرض مشيرًا إلى أهمية هذا المعرض فى دعم التعاون والشراكات العسكرية بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وحرص كافة الأوساط العسكرية على متابعة كل ما هو جديد فى مجالات الصناعات الدفاعية خلال هذه النسخة.

