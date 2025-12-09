وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

18 حجم الخط

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان " إستراتيجية مقترحة لتنمية الوعى المجتمعى فى ظل التحديات والتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى"، والذى نفذته كلية الدفاع الوطنى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات والإعلاميين والشخصيات العامة.

نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين تشارك في إعداد البحث

وألقى اللواء أ.ح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة قدم خلالها الشكر لـ القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى داخل الأكاديمية بما يمكنها من الإرتقاء بمستوى الدارسين وفقًا لمنظور علمى متميز، مشيرًا إلى أن فعاليات البحث تأتى فى ظل التحديات المتسارعة التى تواجهها المنطقة والتى من شأنها المساس بأمن مصر القومى.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطنى، وإنتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة والرد على عدد من الإستفسارات حول موضوع البحث.

وزير الدفاع يؤكد أهمية البحث ويثني على دور الأكاديمية

كما شارك وزراء الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى التعقيب على موضوع البحث وتقديم الرؤية التى تسهم فى الإرتقاء بمستوى الوعى فى ضوء التحديات المرتبطة بالأمن القومى المصرى إيمانًا بأن الوعى الصحيح هو الحصن الذى يحمى الأوطان من كافة المخاطر.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، كما أعرب عن تقديره للحضور ومدى مساهمتهم فى الإثراء العلمى للمناقشة، مؤكدًا على أهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم فى وضع إستراتيجيات مدروسة ومتعددة الأبعاد للإرتقاء بالمستوى الفكرى وفقًا لأسس وطنية راسخة فى ضوء التهديدات التى قد تؤثر على ركائز الأمن القومى المصرى.

كما أثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الذى تقوم به الأكاديمية فى تأهيل الدارسين العسكريين والمدنيين بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسئوليات التى يكلفون بها بكفاءة وإقتدار.

