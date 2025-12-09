الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء 85 ألف تأشيرة منذ يناير الماضي

18 حجم الخط

أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزارة ألغت 85 ألف تأشيرة من فئات مختلفة منذ يناير 2025.

عدد التأشيرات الملغاة

وجاء في المنشور: "منذ يناير، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 85 ألف تأشيرة من جميع الفئات، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن عدد التأشيرات التي تم إلغاؤها العام الماضي".

إلغاء ما يقارب 50% من تأشيرات المخالفين

ووفقا لمعلومات القناة، تم إلغاء ما يقارب 50% من التأشيرات لأولئك الذين ارتكبوا مخالفات. وأشارت إلى أنه تم إلغاء 8 آلاف تأشيرة للطلاب.

في يوم التنصيب في 20 يناير 2025، وعد دونالد ترامب في أول خطاب له بوقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية فورا وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين. كما أعلن حالة الطوارئ على المستوى الوطني فيما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ترامب يهاجم أوروبا

وفى سياق منفصل شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا حادًّا على قارة أوروبا، متهما إياها باتخاذ مسارات وصفها بالخطرة، وذلك بعد أيام قليلة من نشر إستراتيجيته الأمنية، والتي حملت انتقادات صارخة للقارة الأوروبية بأكملها بسبب قضية الهجرة.

وندد ترامب خلال حديثه للصحفيين، بالغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، بنحو 140 مليون دولار، على منصة التواصل الاجتماعي إكس التي يمتلكها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك.. وقال بنبرة حادة: "على أوروبا أن تكون في غاية الحذر.. هي تسير في اتجاهات خطِرة، وهذا أمر بالغ السوء، سيئ جدًّا لشعوبها. نحن لا نريد لأوروبا أن تتغير إلى هذا الحد وهم ينحون مناحي سيئة جدًّا".

