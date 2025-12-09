الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فرقة عبد الحليم نويرة تحتفى بالمطربة فيروز الخميس المقبل بدار الأوبرا

جارة القمر فيروز
جارة القمر فيروز
18 حجم الخط

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، نخبة من الأعمال الغنائية الخالدة لجارة القمر فيروز، وذلك خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

موعد حفل فرقة عبد الحليم نويرة بالأوبرا

تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وبقيادة المايسترو أحمد عامر، حفلا مميزا عن الأعمال الغنائية لجارة القمر فيروز، فى الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأعمال التى تعيش بوجدان الجمهور المصري والعربي للفنانة الكبيرة فيروز ومنها: كيفك أنت، شايف البحر، سألونى الناس، عندى ثقة فيك، كنا نتلاقى، حبيتك بالصيف يؤديها كل من مى حسن، أجفان، سوزان ممدوح،  أميرة أحمد، كنزى، نهى حافظ.

 

الفنانة الكبيرة فيروز 

المعروف أن الفنانة الكبيرة فيروز ولدت عام 1935 في لبنان، اسمها الحقيقي نهاد وديع حداد، أحبت الغناء منذ الصغر واكتشف موهبتها فى عمر الرابعة عشر الملحن محمد فليفل أحد مؤسسي المعهد الوطني للموسيقى وألحقها به، عملت في الإذاعة اللبنانية كعضو فى الجوقة قبل أن يكتشف الملحن حليم الرومى عظمة صوتها وأطلق عليها إسم فيروز لتشابه صوتها بالحجر الكريم واختارها تؤدي منفردة خارج الجوقة وقدم لها عددًا من ألحانه.

كان لقاءها مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني نقطة التحول في مسيرتها حيث كتبا ولحنا الكثير من أعمالها، تزوجت لاحقًا من عاصي الرحباني وسافرت معه وشقيقه منصور في جولات وحفلات غنائية حول العالم زادت من تألقها وشهرتها، قدمت مئات الأعمال الغنائية ونالت الكثير من الأوسمة والتكريمات منها وسام الشرف 1963 والميدالية الذهبية 1975 في الأردن ووسام جوقة الشرف في فرنسا 2020 وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية جارة القمر فيروز الفنانة فيروز اغاني فيروز المايسترو أحمد عامر

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أمينة شفيق

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

أفشة يقود منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب

بعيد عن المثالية، سلوت يهاجم محمد صلاح مجددا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads