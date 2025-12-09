فرقة عبد الحليم نويرة تحتفى بالمطربة فيروز الخميس المقبل بدار الأوبرا

18 حجم الخط

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، نخبة من الأعمال الغنائية الخالدة لجارة القمر فيروز، وذلك خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

موعد حفل فرقة عبد الحليم نويرة بالأوبرا

تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وبقيادة المايسترو أحمد عامر، حفلا مميزا عن الأعمال الغنائية لجارة القمر فيروز، فى الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأعمال التى تعيش بوجدان الجمهور المصري والعربي للفنانة الكبيرة فيروز ومنها: كيفك أنت، شايف البحر، سألونى الناس، عندى ثقة فيك، كنا نتلاقى، حبيتك بالصيف يؤديها كل من مى حسن، أجفان، سوزان ممدوح، أميرة أحمد، كنزى، نهى حافظ.

الفنانة الكبيرة فيروز

المعروف أن الفنانة الكبيرة فيروز ولدت عام 1935 في لبنان، اسمها الحقيقي نهاد وديع حداد، أحبت الغناء منذ الصغر واكتشف موهبتها فى عمر الرابعة عشر الملحن محمد فليفل أحد مؤسسي المعهد الوطني للموسيقى وألحقها به، عملت في الإذاعة اللبنانية كعضو فى الجوقة قبل أن يكتشف الملحن حليم الرومى عظمة صوتها وأطلق عليها إسم فيروز لتشابه صوتها بالحجر الكريم واختارها تؤدي منفردة خارج الجوقة وقدم لها عددًا من ألحانه.

كان لقاءها مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني نقطة التحول في مسيرتها حيث كتبا ولحنا الكثير من أعمالها، تزوجت لاحقًا من عاصي الرحباني وسافرت معه وشقيقه منصور في جولات وحفلات غنائية حول العالم زادت من تألقها وشهرتها، قدمت مئات الأعمال الغنائية ونالت الكثير من الأوسمة والتكريمات منها وسام الشرف 1963 والميدالية الذهبية 1975 في الأردن ووسام جوقة الشرف في فرنسا 2020 وغيرها.

