فرقة عبد الحليم نويرة تتغنى بأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ذكراه

تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فعالياتها لإحياء ذكرى رحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في التاسعة مساء الأحد 4 مايو على المسرح الكبير.

برنامج حفل ذكرى الموسيقار محمد عبد الوهاب بالأوبرا

يتضمن برنامج حفل فرقة عبدالحليم نويرة للاحتفال بذكرى رحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب، باقة من مؤلفات موسيقار الأجيال التي شكلت جزءا هاما من تاريخ الطرب العربي منها ساكن قصادى - من غير ليه - دارت الأيام - ياخلى القلب- أيظن ويا مسافر وحدك وغيرها.. أداء سمية وجدي، عصام محمود، رحاب عمر،حسام حسنى،رحاب مطاوع وأحمد عبد الكريم.

الموسيقار محمد عبد الوهاب

يذكر أن الموسيقار محمد عبد الوهاب ولد في ١٣ مارس بحى باب الشعرية بالقاهرة ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بعدة ألقاب منها موسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقي وممثل سينمائي، بدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزي الجزايرلي عام ١٩١٧ وفى عام ١٩٢٠ درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام ١٩٣٣ وفى الإذاعة عام ١٩٣٤ وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع ألحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، تعاون معه الكثير من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان وطلال مداح، رحل عن عالمنا فى ٤ مايو ١٩٩١ بعد أن أثرى الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى.

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