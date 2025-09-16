"القابضة للمياه" تشارك في منتدى المخاطر السيبرانية بالإسكندرية

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات منتدى المخاطر السيبرانية، المنعقد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة شركتي مياه الشرب بالإسكندرية والصرف الصحي بالإسكندرية، وعدد من الشركات التابعة، وبحضور كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الشركة القابضة بتأمين الشبكات والأنظمة التشغيلية بما يضمن حماية البيانات وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى معايير الجودة والأمان.

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التحول الرقمي وتعزيز منظومة الأمن السيبراني يمثلان أولوية استراتيجية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أن البنية التحتية التكنولوجية أصبحت جزءًا أساسيًا من استدامة الخدمات.

وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الأمن السيبراني أصبح أحد الركائز الأساسية لحماية البنية التحتية الرقمية وضمان استمرارية تقديم خدمات المياه بكفاءة وأمان، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تبني أحدث الأنظمة التكنولوجية وتدريب كوادرها البشرية لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

فيما أوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن قطاع الصرف الصحي يعتمد بشكل متزايد على الأنظمة التكنولوجية في تشغيل المحطات والشبكات، مما يجعل الأمن السيبراني عنصرًا حيويًا لاستمرارية الخدمة وحمايتها من التهديدات. وأضاف أن الشركة تسعى لتعزيز الأمان المعلوماتي عبر التعاون مع الشركات العالمية وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم وتدريب الفرق الفنية والإدارية.

وتؤكد الشركة القابضة أن مشاركتها في المنتدى، إلى جانب شركتي مياه وصرف الإسكندرية، تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز أمن المعلومات وحماية البنية الرقمية، بما يدعم استدامة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وخلال الحدث، استعرض المهندس أحمد شوقي، مدير إدارة متابعة الشركات التابعة، أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في مجال تأمين البيانات، والتي تضمنت تطوير البنية التحتية الرقمية، تطبيق حلول متقدمة للأمن السيبراني، تحسين كفاءة أنظمة الحماية، وتفعيل سياسات تضمن حماية البيانات واستمرارية الأعمال.

كما استعرض المهندس احمد الله مدير إدارة البنية التحتية والشبكات اهم الاجراءات التى تم اتخاذها من قبل الشركه القابضه لتأمين البيانات.

