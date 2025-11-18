"كاسبرسكي" تطلق منصة تفاعلية لدعم الخبراء والمبتدئين في مجال الأمن السيبراني

18 حجم الخط

كشفت "كاسبرسكي" الشركة المتخصصة عالميًا في حلول وخدمات الأمن السيبراني، عن منصة تفاعلية جديدة (Cyber Pathways) تهدف إلى رؤية متكاملة حول الأدوار الوظيفية، والمهارات، والأدوات الرئيسية في مجال الأمن السيبراني، وهدفها تمكين الأفراد المتخصصين من تخطيط مساراتهم المهنية بثقة ووضوح حيث تقدم هذه المنصة للمستخدمين اختبارًا توجيهيًا تفاعليًا وتوصيات تعليمية مخصصة وفقًا لاحتياجاتهم، مما يساعدهم على اختيار دورهم الوظيفي المناسب في هذا المجال.

خبراء تكنولوجيا المعلومات

وتستفيد من هذه المنصة شريحة واسعة من المستخدمين سواءً أكانوا من المبتدئين في مجال الأمن السيبراني، أو خبراء تكنولوجيا المعلومات، وأصحاب الخبرة المتنوعة والعميقة، والمؤسسات والشركات.

ووفقًا لدراسة أجرتها كاسبرسكي، أشارت نسبة قدرها 41% من الشركات المشمولة بالدراسة إلى نقص كبير في الكوادر المتميزة ضمن فرق الأمن السيبراني، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قلّة المختصين الأكفاء القادرين على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة.

ويظهر هذا النقص الكبير في تصريحات 49% من خبراء الأمن السيبراني؛ إذ أكدوا على ضرورة زيادة فرص التدريب العملي لتطوير مهاراتهم وتجربة مجالات أكثر تحديًا وتطلبًا.

وتقدم منصة (Cyber Pathways) نظرة شاملة عن المجالات الرئيسية في الأمن السيبراني، وتستعرض أبرز المهارات التقنية والشخصية الضرورية للنجاح في كل مجال منها.

وتوضح المنصة المسؤوليات الأساسية للأدوار الوظيفية، وتقدم الأدوات والحلول الرئيسية المتبعة في كل واحد منها وتوفر المنصة للمستخدمين دورات تعليمية هدفها توسيع نطاق المعرفة لديهم، وصقل مهاراتهم في مجال محدد ضمن الأمن السيبراني.

مكافحة التهديدات السيبرانية

كما تقدم المنصة توصيات تعليمية تجمع بين برامج عملية وتطبيقية مكثفة من منصة كاسبرسكي للتدريب على الأمن السيبراني وأكاديمية كاسبرسكي وتهدف هذه المبادرات لتزويد المختصين بالمهارات الأساسية الضرورية لمكافحة التهديدات السيبرانية المعقدة، وتضمن لهم أن تظل مهاراتهم في أفضل حالاتها، وجاهزة لمواكبة التطورات المختلفة ومواجهة التحديات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.