ثقافة وفنون

القومي لثقافة الطفل: بدء تحكيم جائزة التأليف المسرحي وإعلان الفائزين يناير المقبل

 أعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن بدء أعمال تحكيم جائزة “التأليف المسرحي” في دورتها الثانية، والتي تم فتح باب التقدم لها في شهر سبتمبر 2025، حيث تم غلق باب استلام الأعمال يوم 4 ديسمبر 2025، استعدادا لبدء التحكيم، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

جائزة التأليف المسرحي 

وتهدف الجائزة لتحفيز الكتاب على ابتكار نصوص مسرحية جديدة ومبدعة موجهة للأطفال، وتقام الجائزة بهدف إثراء مكتبة المسرح المخصصة للأطفال مما يساهم في تنمية مهاراتهم الأدبية والفنية، وتسعى لتقديم محتوى جديد ومتجدد يلبي احتياجاتهم ويواكب تطورات العصر.

وتمنح جائزتان على النحو التالي: الجائزة الأولى: ١٠٠٠٠ جنيه، الجائزة الثانية: ٥٠٠٠ جنيه؛ بالإضافة إلى طبع الأعمال الثلاثة الأولى.

 

المركز القومي لثقافة الطفل

وقال الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل: أن عددا كبيرا من كتّاب مسرح الطفل قد شارك بالجائزة وعددهم  ٤٩ كاتبا وكاتبة، وسيتم تحكيم الجائزة خلال الشهر الحالي ديسمبر ٢٠٢٥، وسيتم الإعلان عن الفائزين نهاية الشهر المقبل يناير ٢٠٢٦.

القومي لثقافة الطفل 

وفي سياق آخر، كان المركز القومي لثقافة الطفل قد اختتم في وقت سابق ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، والتابعة للمركز، وفي عدة محافظات، وكان قد تم اختيار الدكتورة غادة جبارة لتكون الرئيس الشرفي للملتقى في دورته السابعة.

